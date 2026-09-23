Tunisie: Kairouan - L'ambassadeur du Japon visite le site de production des véhicules Isuzu

L'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, s'est rendu, mercredi 23 septembre, sur le site de production des véhicules Isuzu de la société Industries Mécaniques Maghrébines (IMM), à Kairouan, où il a été accueilli par le PDG de l'entreprise, Tahar Latrous.

Cette visite a permis à l'ambassadeur japonais de découvrir les différentes activités de production de l'usine et d'échanger avec les responsables de l'entreprise sur les perspectives de développement du secteur des véhicules commerciaux en Tunisie.

Présente en Tunisie depuis plus de 40 ans, la marque japonaise Isuzu y est notamment représentée à travers l'assemblage de véhicules utilitaires, notamment les pick-up D-Max et les camions.

Cette activité industrielle contribue au développement du secteur automobile en Tunisie ainsi qu'à la création d'emplois directs et indirects. Elle constitue également l'un des principaux exemples de la coopération économique et industrielle entre la Tunisie et le Japon.

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Au cours de sa visite, Saito Jun a pu prendre connaissance des processus de production et de la qualité des véhicules fabriqués sur le site de Kairouan. Les échanges ont également porté sur les perspectives du marché tunisien des véhicules commerciaux et sur les opportunités de développement de cette activité industrielle.

À travers cette visite, l'ambassade du Japon souligne la pérennité du partenariat économique entre les deux pays, dont l'implantation d'Isuzu en Tunisie constitue l'une des illustrations dans le secteur automobile.