Angola: Le gouvernement angolais mise sur une transformation locale fondée sur la technologie

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a déclaré mercredi à Luanda que la transformation locale devait être bâtie en tenant compte du réalisme, de l'échelle, de l'énergie disponible, des infrastructures, de la technologie et de l'accès aux marchés.

Lors de son discours d'ouverture de la cérémonie marquant les « 15 ans du Code minier », il a souligné que la transformation locale ne devait pas être perçue comme une formule rigide, appliquée de la même manière à tous les minerais et à toutes les étapes du marché.

Diamantino Azevedo a ajouté qu'Angola devait progressivement retenir davantage de connaissances, de main-d'oeuvre qualifiée et de valeur ajoutée au sein de chaque chaîne de valeur minérale.

« C'est dans ce contexte qu'il convient de réexaminer le Code minier et d'évaluer si son contenu répond toujours aux exigences actuelles ou si certaines dispositions nécessitent d'être clarifiées, améliorées ou modifiées », a-t-il insisté.

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Le ministre a expliqué que la révision du Code ne signifie ni en nier l'importance ni en effacer la contribution de ses concepteurs ; au contraire, une loi témoigne de sa maturité lorsque l'expérience de son application permet de préserver ce qui a fonctionné, de corriger ce qui s'est avéré insuffisant et de répondre à des réalités qui n'existaient pas ou n'avaient pas la même ampleur au moment de son adoption.

Selon le ministre, c'est précisément pour étayer cette évaluation que l'Angola va lancer une étude approfondie sur la compétitivité du secteur minier, laquelle portera notamment sur le Code minier ainsi que sur l'ensemble du cadre juridique et réglementaire.

Il a souligné que les normes devant être maintenues, clarifiées, améliorées ou modifiées seraient identifiées sur la base de données factuelles, car la compétitivité ne dépend pas uniquement de la législation.

Pour le ministre, la révision doit faire de la sécurité juridique un principe intangible, afin que l'État puisse perfectionner sa politique sans fragiliser des droits légitimement acquis.

La cérémonie marquant les « 15 ans du Code minier » a été organisée par le Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPT) et a permis de rendre hommage aux professionnels ayant contribué à l'élaboration du Code.