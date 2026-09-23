Angola: Le pays définit une feuille de route pour l'intégration économique régionale

Luanda — L'Angola va accélérer, d'ici 2028, l'intégration économique dans la région continentale dans le cadre du Programme tripartite de facilitation des transports et du transit (TTTFP), a annoncé ce mercredi à Luanda le secrétaire d'État aux Transports terrestres, Jorge Bengue.

S'exprimant à l'issue de la première réunion ordinaire de la Commission multisectorielle pour la mise en oeuvre du TTTFP, présidée par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Dionísio da Fonseca, il a indiqué que cette intégration visait à améliorer le système de transport routier transfrontalier.

Parmi les mesures évoquées par le secrétaire d'État figurent l'amélioration du profil des routes, l'installation de stations de pesage le long des principaux corridors de circulation, la simplification des procédures aux frontières nationales, l'efficacité des corridors logistiques, la tarification de la circulation routière et la formation des conducteurs.

Ces initiatives, selon le responsable qui assurait également le rôle de porte-parole de la réunion, devront être en harmonie avec celles des États membres de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a expliqué que les échanges commerciaux sur le continent dépendent, dans une large mesure, de la capacité des pays à mener des activités de transport international de marchandises de manière plus fluide et plus efficace.

Jorge Bengue a reconnu que la situation actuelle reste marquée par des obstacles au niveau du transport routier et de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange, ce qui complique l'acheminement des produits d'un point à un autre.

Par ailleurs, il a jugé urgent de conjuguer les efforts en interne pour lever les obstacles à l'intégration régionale grâce à l'adoption de solutions technologiques, en vue de partager des données sur les conducteurs et les véhicules, entre autres.

Il a indiqué que la réunion avait permis de présenter un plan d'action définissant les tâches à accomplir par chaque secteur composant la Commission multisectorielle, avec le soutien de consultants spécialisés de la SADC.

L'objectif, selon le secrétaire d'État, est de favoriser la libre circulation des personnes et des biens entre les pays afin de dynamiser les économies.

Le TTTFP est un programme conjoint du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), visant à harmoniser les politiques, la législation, les normes techniques et les systèmes applicables au transport routier transfrontalier.

Sa mise en oeuvre, prise en charge par l'Angola, constitue une condition structurelle pour une insertion effective du pays dans le marché régional des biens, des services et de la circulation des personnes, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Lors de sa première phase, lancée avec la signature du contrat d'assistance technique en avril 2017, la mise en oeuvre nationale reposait sur une structure informelle, dépourvue de mécanisme de coordination multisectorielle doté d'une base juridique propre.

La Commission multisectorielle pour la mise en oeuvre du TTTFP réunit des représentants de la Maison militaire du Président de la République ainsi que des Ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de la Planification, de l'Administration du territoire, de l'Industrie et du Commerce, et des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement.