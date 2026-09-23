Angola: La Banque mondiale souligne les progrès réalisés en matière d'autonomisation des filles au pays

Luanda — La Banque mondiale (BM) a mis en avant, ce mercredi à Luanda, les résultats positifs et l'impact du Projet d'autonomisation des filles et d'apprentissage pour tous (PATI-2), dont a déjà bénéficié plus d'un million d'élèves.

Il s'agit d'un projet doté d'un financement de 250 millions de dollars, mené en partenariat avec le Ministère de l'Éducation (MED) ; une initiative considérée comme « un succès dans la mesure où elle a contribué à maintenir les filles à l'école », selon Pedro dos Santos, représentant de l'institution financière pour ce programme.

Intervenant lors de l'Angola Economic Forum, qui s'est ouvert mardi dans la capitale angolaise, le responsable a fait le point sur le portefeuille de coopération et a souligné que le PATI-2 couvre les 21 provinces, en se concentrant sur les priorités stratégiques de plus de 150 municipalités du pays.

Parmi les principales actions menées, il a mis en exergue l'octroi de bourses d'études à 384 000 élèves du premier cycle de l'enseignement secondaire (7e, 8e et 9e années), dans le but d'encourager la poursuite et l'achèvement de la scolarité, en particulier chez les filles.

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Dans le domaine de la santé scolaire et de la protection sociale, avec des actions prévues jusqu'en juillet 2027, le programme a bénéficié à environ 328 000 élèves (majoritairement des filles de la 5e à la 9e année) grâce à des campagnes de sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive ainsi qu'à la prévention de la violence fondée sur le genre.

Concernant le projet d'éducation des jeunes et des adultes (EJA), destiné aux citoyens âgés de 15 ans et plus ayant pris du retard dans leur scolarité, le programme a touché 670 000 élèves dans les modules d'alphabétisation, dépassant ainsi l'objectif initial de 250 000. Les prévisions indiquent une croissance susceptible d'atteindre un total de 700 000 à 750 000 personnes alphabétisées.

Pedro dos Santos a souligné qu'en matière d'évaluation et de qualité de l'apprentissage, environ 153 000 élèves ont participé, en 2025, à l'Évaluation nationale des apprentissages, un dispositif conçu pour mesurer et comparer les niveaux réels de compétence des élèves.

S'agissant de la valorisation et de la formation des enseignants, le programme PATI-2 a concerné environ 42 000 enseignants à travers deux cycles de formation continue, de nouvelles éditions étant déjà programmées jusqu'en 2028.

Afin d'encourager la lecture et le bilinguisme, la production de neuf millions de livres bilingues (associant le portugais à sept langues nationales d'Angola) a été lancée, dans le but de combler les lacunes constatées en matière de fluidité de lecture chez les élèves de première et deuxième années.

Concernant les infrastructures et la gestion, le projet prévoit la construction de 56 écoles du premier cycle d'ici la fin de 2028 -- dont 10 sont déjà en chantier et 46 en phase de passation de marchés -- ainsi qu'un soutien à la mise en oeuvre du recensement scolaire pour moderniser la planification éducative.

La mise en oeuvre du PATI-2 est assurée par des équipes pluridisciplinaires et des directeurs nationaux du Ministère de l'Éducation, renforçant ainsi le partenariat stratégique continu entre le gouvernement angolais et la Banque mondiale en faveur du développement du capital humain dans le pays.

Cette 4e édition de l'Angola Economic Forum 2026, axée sur le thème « Diplomatie économique et attraction des investissements », constitue un espace de réflexion économique pour le pays, réunissant décideurs politiques, institutions multilatérales, secteur privé, monde universitaire, corps diplomatique et société civile.

Lors de cet événement, qui s'achève vendredi, sont abordés, entre autres, des sujets tels que le positionnement international de l'Angola dans le contexte de la diplomatie économique, l'intégration régionale et le tourisme en tant que moteur de la diversification économique nationale.