Ile Maurice: Des équipements volés dans neuf véhicules saisis

23 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Neuf véhicules saisis mis à l'encan dans le cadre de dossiers suivis par la Financial Crimes Commission (FCC) ont été la cible de vols alors qu'ils se trouvaient sous la responsabilité de la commission. Parmi les objets emportés figureraient notamment des radios-cassettes, des lecteurs DVD ainsi que divers équipements se trouvant à bord des véhicules.

Une déposition a été consignée à la police de Moka afin de permettre l'ouverture d'une enquête sur ces disparitions ce mercredi. Les enquêteurs doivent notamment examiner les images des caméras de surveillance installées dans le secteur. Les relevés et témoignages des agents chargés de la sécurité des véhicules devraient également être examinés afin de déterminer dans quelles circonstances les objets ont pu être retirés.

L'enquête devra établir à quel moment les vols ont été commis et surtout si une ou plusieurs personnes ont pu accéder aux véhicules sans autorisation. Les images de vidéosurveillance pourraient permettre d'identifier les mouvements autour du lieu où les voitures étaient conservées.

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Pour l'heure, plusieurs hypothèses restent ouvertes. Celle d'un acte d'intimidation serait notamment examinée par les enquêteurs, sans qu'elle puisse, à ce stade, être considérée comme établie. L'enquête devra déterminer si ces vols sont liés aux dossiers dans lesquels les véhicules avaient été saisis ou s'ils relèvent d'un acte opportuniste.

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