Ile Maurice: Désiré Lan dévoile sa stratégie de croissance

Le Country Managing Partner revient sur les enseignements tirés de ses 100 premiers jours à la tête de KPMG Maurice et formule ses ambitions en matière de croissance, de qualité et de développement des talents : «Ces cent premiers jours ont été avant tout consacrés à l'écoute, à l'apprentissage et à la compréhension.

La prochaine étape sera celle de l'exécution.» Sa nomination intervient à un moment crucial, tant pour KPMG One Africa que pour Maurice. Le secteur des services professionnels est en pleine transformation sous l'effet de l'intelligence artificielle, de l'évolution des attentes des talents, du renforcement des exigences réglementaires et de la demande croissante pour une expertise transfrontalière. Parallèlement, Maurice cherche à consolider sa position de centre financier international et de porte d'entrée des investissements vers l'Afrique.

Pour Désiré Lan, ces évolutions sont étroitement liées. «Maurice dispose de nombreux atouts pour assurer son succès à long terme : un environnement réglementaire solide, une grande facilité à faire des affaires, une excellente connectivité internationale et une main-d'oeuvre hautement qualifiée. L'enjeu consiste désormais à continuer d'évoluer, d'innover et de préserver notre compétitivité dans une économie mondiale de plus en plus complexe.»

Un pont stratégique

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Grâce au réseau KPMG One Africa, le patron de KPMG voit d'importantes opportunités pour Maurice de renforcer son rôle dans l'accompagnement des clients à travers l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient et d'autres marchés internationaux. Selon lui, le bilinguisme anglais-français du pays, combiné à sa réputation de juridiction d'affaires fiable et reconnue, place Maurice dans une position favorable pour capter une part croissante des services professionnels à forte valeur ajoutée.

«Nous devons voir plus grand quant à ce que Maurice peut accomplir. La croissance crée des opportunités pour nos collaborateurs, nos clients et notre économie.» Mais, insiste-t-il, la croissance doit toujours s'appuyer sur une exigence absolue : «La qualité est notre licence d'opérer. Tout ce que nous faisons doit être fondé sur la confiance.» Sous sa direction, KPMG Maurice évalue actuellement plusieurs initiatives destinées à renforcer davantage la qualité, l'efficacité et le service aux clients, notamment à travers une utilisation accrue de la technologie, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle.

Il estime que l'IA transformera profondément le secteur des services professionnels au cours de la prochaine décennie. Toutefois, il considère que le jugement humain, l'éthique et la confiance deviendront encore plus précieux dans un environnement toujours plus numérique. «À mesure que la technologie progresse, la confiance devient encore plus essentielle. Les clients continueront d'accorder une importance particulière au jugement professionnel, à l'intégrité et à la capacité de naviguer dans la complexité.»

Le pari sur les talents

Fort d'une carrière menée à travers l'Afrique, l'Europe et le Royaume-Uni, Désiré Lan considère le capital humain comme l'un des principaux atouts stratégiques de Maurice. «En définitive, ce sont les femmes et les hommes qui font la réussite des organisations. Investir dans nos talents, c'est investir dans l'avenir de notre cabinet et de notre pays.»

Au cours de ses cent premiers jours, il a rencontré de nombreux collaborateurs de tous niveaux, des associés aux directeurs, managers et stagiaires. Une partie de ces échanges a porté sur le développement du leadership, les perspectives de carrière, la mobilité internationale et le bienêtre des équipes.

Fervent défenseur d'une culture d'entreprise fondée sur le dialogue ouvert, l'innovation et la remise en question constructive, Désiré Lan estime que les meilleures idées ne naissent pas toujours dans une salle de conseil. Les organisations progressent, estime-t-il, lorsque chacun se sent libre de s'exprimer, d'apporter sa contribution et de challenger les idées avec respect.

«Les cent premiers jours ont permis de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Les années à venir viseront à définir où nous voulons aller et comment nous y parviendrons.»

Pour Désiré Lan, la destination est claire : construire un KPMG Maurice plus fort, aider les clients à saisir de nouvelles opportunités, soutenir la croissance de Maurice et contribuer à une Afrique plus connectée, plus dynamique et plus prospère.