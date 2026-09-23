Ile Maurice: Apprendre à devenir des citoyens responsables

Comment aider les jeunes à devenir des citoyens responsables, solidaires et capables de réagir face aux difficultés ? C'est l'objectif du National Initiative for Civic Education (NICE) - Pilot Programme 2026. Ce nouveau programme permettra à 200 élèves de Grade 8 de participer à des activités éducatives et pratiques pendant près de deux semaines.

Le programme a été présenté lors d'une conférence de presse, le mercredi 16 septembre, à la Police Training School de Beau-Bassin. Il est placé sous la responsabilité du Prime Minister's Office et réunit plusieurs institutions, notamment la Mauritius Police Force et les ministères de l'Éducation et de la Jeunesse et des sports. L'objectif est simple : apprendre aux jeunes à mieux connaître leur pays, mais aussi à développer des qualités utiles dans leur vie de tous les jours. Ils seront encouragés à travailler en équipe, à respecter les autres, à être disciplinés et à prendre leurs responsabilités.

Pour cette première expérience, 200 élèves de Grade 8, âgés d'environ 12 à 13 ans, seront choisis. Il y aura 100 filles et 100 garçons venant d'établissements scolaires de différentes régions de Maurice. Le programme se déroulera du 16 au 28 novembre 2026. Pendant cette période, les élèves ne resteront pas uniquement assis dans une salle pour écouter des cours. Ils participeront aussi à des exercices, des activités en groupe et des situations pratiques. L'idée est d'apprendre en faisant les choses soi-même. Les jeunes pourront ainsi découvrir comment réagir dans certaines situations et comment aider les autres.

Une semaine avant le camp

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Le programme sera organisé en deux parties. Du 16 au 21 novembre, les activités auront lieu dans quatre centres de formation situés dans les différentes zones éducatives. Durant cette première semaine, les élèves rentreront chez eux chaque après-midi. Après un dimanche passé en famille, une nouvelle expérience commencera. Du 23 au 28 novembre, les participants passeront cinq nuits dans un camp résidentiel. Ils devront alors apprendre à vivre ensemble, à respecter des règles et à accomplir différentes tâches. Cette partie du programme doit les aider à devenir plus autonomes, mais aussi à renforcer l'esprit d'équipe et la discipline.

Apprendre à connaître Maurice

NICE 2026 repose sur quatre grands thèmes : National Education, Character Building, Preparedness et Community.

Environ 22 à 23 modules seront proposés aux élèves. Certains leur permettront de découvrir davantage l'histoire de Maurice, la Constitution et le fonctionnement des institutions du pays.

D'autres activités porteront sur des valeurs importantes comme le courage, l'intégrité, la discipline, la maîtrise de soi et le sens des responsabilités.

Le programme ne s'arrêtera pas à l'éducation civique. Les élèves apprendront également des choses très pratiques. Ils découvriront, par exemple, comment réagir en cas de catastrophe ou de situation de crise.

Ils seront aussi initiés aux premiers secours, à la sécurité routière et à la citoyenneté numérique. Cette dernière concerne notamment la manière de se comporter de façon responsable sur Internet et dans le monde numérique.

Des professionnels pour accompagner les jeunes

Plusieurs institutions participeront à NICE 2026. Parmi elles figurent le Mauritius Institute of Education, la Mauritius Police Force, le Mauritius Fire and Rescue Service ainsi que le ministère de la Jeunesse et des sports. Durant le camp, la sécurité des élèves fera l'objet d'une attention particulière. Les jeunes seront répartis en équipes et accompagnés par des éducateurs et différents professionnels. Des membres de la Police, de la Special Mobile Force et de la National Coast Guard participeront notamment à leur encadrement.

Cette première édition servira aussi à voir ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré. Les enseignements tirés de cette expérience permettront ensuite d'étudier comment NICE pourrait évoluer à l'avenir et aider davantage de jeunes Mauriciens.