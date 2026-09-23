Tunisie: Carburants - hausse ou pas de hausse des prix ? Le PDG d'Agil répond

23 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

La grève des chauffeurs de camions de transport de carburants n'a pas affecté, à ce stade, l'activité du secteur ni l'approvisionnement des clients en carburants, a affirmé Khaled Bettine, président-directeur général de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP), Agil.

Intervenant sur les ondes d'express FM, il a expliqué que plusieurs camions de transport de carburants avaient continué à travailler normalement, assurant ainsi la poursuite de l'approvisionnement. Selon lui, le mouvement de grève n'a pas non plus paralysé la circulation ni provoqué d'encombrements.

Khaled Bettine a, par ailleurs, appelé les citoyens à ne pas céder à la précipitation, les assurant que les carburants sont disponibles. Il a précisé que des mesures préventives avaient été prises dès la veille afin de garantir l'approvisionnement.

Le PDG d'Agil a également indiqué que plusieurs stations-service avaient même retourné du carburant vers les dépôts, leurs réservoirs n'ayant pas été épuisés.

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Dans ce contexte, Khaled Bettine a rappelé que la mission d'Agil consiste à assurer la disponibilité des carburants pour l'ensemble des citoyens.

Il a également affirmé que la société était engagée à améliorer les conditions des chauffeurs et à résoudre leurs problèmes, s'ils se présentent. Il a notamment fait état d'une révision des tarifs du transport des carburants, dont devraient bénéficier les entreprises opérant dans ce secteur.

Pas de hausse des prix des carburants à l'ordre du jour

Interrogé sur l'éventualité d'une augmentation des prix des carburants en raison de la hausse des cours sur les marchés internationaux, Khaled Bettine a indiqué que cette question n'était pas actuellement envisagée, compte tenu de la politique sociale suivie par l'État.

Le responsable a toutefois souligné qu'une éventuelle hausse des prix des carburants aurait des répercussions sur les prix de nombreux autres produits. Une telle évolution pourrait, selon lui, entraîner une vague d'inflation difficile à maîtriser.

Pour l'heure, le responsable d'Agil se veut donc rassurant quant à la disponibilité des carburants et à la continuité de l'approvisionnement, malgré le mouvement de grève des chauffeurs.

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