Tunisie: Projet de train rapide - La SNCFT repousse l'échéance pour les bureaux d'études

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a reporté au 16 octobre 2026 à 11h00 la date limite de réception des candidatures pour la présélection des bureaux d'études ou groupements de bureaux d'études chargés de réaliser la première phase du projet de corridor ferroviaire Nord-Sud à hautes performances en Tunisie.

L'ouverture des candidatures est également reportée au 16 octobre à 11h15, selon les données publiées sur le portail national de la commande publique (HAICOP). L'échéance initiale avait été fixée au 24 septembre 2026 à 11h00, avec une ouverture prévue le même jour à 11h15.

La SNCFT avait publié le 16 septembre 2026 un avis de report relatif à l'appel général à candidature n° DCERFT/DGMI/N° 01/2026, lancé le 12 août dernier. L'appel porte sur la présélection de bureaux d'études ou de groupements de bureaux d'études pour une mission d'étude du corridor ferroviaire Nord-Sud à hautes performances, dans le cadre de sa première phase consacrée aux études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire.

Une étape préalable aux travaux

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Il ne s'agit donc pas encore du lancement des travaux d'une nouvelle ligne ferroviaire. La procédure engagée par la SNCFT concerne d'abord les études nécessaires pour déterminer la faisabilité du projet et ses principales caractéristiques techniques.

Le dossier publié sur le portail HAICOP et sur le site de la SNCFT classe d'ailleurs l'opération parmi les études, avec un lot unique. Il prévoit la possibilité de constituer un groupement de bureaux d'études et fixe une durée de validité des offres de 90 jours.

L'objectif de cette première phase est de disposer des éléments techniques et économiques nécessaires à la définition du projet. Les études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire doivent ainsi permettre d'examiner les conditions de réalisation du corridor ferroviaire, ses caractéristiques et les solutions techniques envisageables, avant les éventuelles étapes ultérieures.

Un projet destiné à relier le Nord et le Sud

Le projet est officiellement désigné dans les documents de la SNCFT et de la HAICOP comme un "corridor ferroviaire Nord-Sud hautes performances en Tunisie". Le portail national de la commande publique le présente également comme une étude portant sur une ligne ferroviaire à hautes performances reliant le nord et le sud de la Tunisie.

À ce stade, les documents officiels consultés ne fixent toutefois pas de tracé définitif ni ne détaillent les caractéristiques d'exploitation de la future liaison. Ils établissent avant tout le lancement d'une mission destinée à étudier le projet.

Ceci pour dire que la Tunisie se trouve actuellement au stade des études préalables, et non à celui de la réalisation de l'infrastructure.

La sélection des bureaux d'études doit donc constituer une étape déterminante pour la suite du projet. Le prestataire ou groupement retenu sera chargé de produire les études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire qui permettront aux autorités compétentes de disposer d'une base technique pour les décisions futures.

Et avec le report au 16 octobre 2026, la SNCFT poursuit ainsi la procédure de présélection des bureaux d'études chargés de poser les bases techniques et économiques de ce projet ferroviaire Nord-Sud.