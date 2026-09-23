Tunisie: Poulets périmés, défaut d'étiquetage et mauvaises conditions de stockage - 4,7 tonnes saisies à Mahdia

23 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les brigades de contrôle économique à Mahdia ont procédé, mercredi, à la saisie de 4,7 tonnes de poulets et de produits dérivés impropres à la consommation.

L'opération a été menée auprès d'une entreprise spécialisée dans la production et l'abattage de volailles ainsi que dans l'approvisionnement des commerces spécialisés de la région, indiquent les services du gouvernorat, à l'Agence TAP.

En présence du gouverneur de Mahdia, accompagné du directeur régional du Commerce, l'équipe de contrôle a dressé un procès-verbal d'enquête portant notamment sur l'absence de vérification périodique des instruments de pesage. Des vérifications ont également été effectuées concernant les transactions commerciales et les factures de l'entreprise.

Dans ce contexte, l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a relevé plusieurs infractions au sein de la même entreprise, notamment la présence de produits dont la date de péremption était dépassée, ainsi que l'absence des mentions légales relatives aux dates de production et de péremption.

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Les infractions constatées concernent également le stockage des produits dans des conditions ne répondant pas aux normes d'hygiène. L'Instance devrait par ailleurs engager les procédures légales nécessaires en vue de la destruction des produits saisis.

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