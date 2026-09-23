Sénégal: L'ambassadrice de Turquie promet de travailler au renforcement des relations économiques avec le Sénégal

Dakar — L'ambassadrice de la Turquie au Sénégal, Dilşad Kirbaşli Karaoğlu, a exprimé mercredi à Dakar sa volonté de travailler à renforcer les relations économiques entre les deux pays à travers une mise en relations de leurs acteurs économiques.

"En tant que diplomate turque qui vient d'arriver, je vais consacrer tous mes efforts pour renforcer les relations économiques et avoir des coopérations solides entre mon pays et le Sénégal", a-t-elle notamment déclaré lors d'une visite dans les locaux de l'Agence de presse sénégalaise.

La diplomate a assuré vouloir marquer son passage au Sénégal par une contribution au relèvement des relations économiques entre Dakar et Ankara.

"Je vois cela comme un mariage à long terme. Parler c'est bien, avoir des évènements l'est aussi, mais fonder des choses concrètes, gagner de l'argent tous ensemble et établir des relations économiques à long terme est encore mieux", a-t-elle fait valoir.

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" Quand j'ai été nommée, et avant de venir ici, j'ai travaillé à connaître le Sénégal. Plus je lisais, plus je découvrais que les relations étaient déjà excellentes au niveau politique et ne me restait qu'à me concentrer sur le domaine économique à explorer", a raconté Dilşad Kirbaşli Karaoğlu.

Elle promet ainsi de faire de son mieux pour tisser des liens entre les acteurs institutionnels et économiques des deux pays.

"Notre ambassade ne va pas créer quelque chose, nous allons établir des liens après avoir collecté toutes les informations auprès des institutions sénégalaises et des acteurs sénégalais et on va les partager avec les entreprises et les institutions turques et vice-versa pour créer des relations encore plus intenses", a fait savoir la diplomate.

L'idée, a-t-elle poursuivi, est d'aboutir à la création des synergies en partant du fait que le terrain est fertile dans les deux pays. "Il ne nous reste qu'à travailler très intensément", a souligné Mme Karaoğlu, assurant être très heureuse d'avoir été nommée ambassadrice de son pays au Sénégal.

De son côté, le directeur général de l'Agence de presse sénégalaise, Momar Diong, a insisté sur la qualité des relations d'amitié et de coopération liant le Sénégal à la Turquie, évoquant par exemple la rencontre la veille à New York entre les deux chefs d'Etats turc et sénégalais en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies.

Une centaine d'entreprises turques s'activent au Sénégal et ont investi quelque 3 milliards de dollars dans le pays.

Les deux pays ambitionnent d'accroître le volume de leurs échanges économiques actuellement chiffré à environ 500 millions de dollars par année.