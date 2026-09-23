Sénégal: Oulimata Rose Dia primée à Abidjan pour un projet de collecte d'ordures intelligent

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La sénégalaise Oulimata Rose Dia a été distinguée à Abidjan dans le cadre du programme Yango fellowship panafricain (2026) en remportant le Prix de la meilleure contribution technique et intelligence artificielle avec son projet intitulé Smart Bin Collection.

Son invention a été présentée comme une "réponse technologique concrète et accessible aux défis majeurs de salubrité et de gestion des déchets auxquels sont confrontées Dakar et les grandes métropoles du Sénégal", renseigne un communiqué des organisateurs.

Alimenté à l'énergie solaire et connecté en 2G, ce système intelligent surveille le niveau des bacs à ordures en temps réel, souligne le texte, se félicitant du fait qu'il permet aux services de ramassage de "planifier et d'optimiser leurs trajets de collecte".

Smart Bin Collection devrait aussi aider à éviter "le débordement des poubelles urbaines tout en réduisant les coûts d'exploitation et l'empreinte carbone des camions", ajoute la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sélectionnés parmi plus de 600 candidats à travers le continent, 24 talents de la tech venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Zambie, du Sénégal, de l'Éthiopie et du Mozambique, ont participé à ce programme intensif de 12 semaines visant à concevoir des solutions technologiques à fort impact local, indique-t-on.

"600 candidatures pour 24 places ne signifient pas que l'Afrique manque de talents ; elles montrent, au contraire, combien de talents attendent encore un accès structuré au mentorat et aux opportunités", a dit Shashi Singh, directeur des opérations chez Yango Ride MEA et Asie cité dans le communiqué.

Il estime que "c'est en soutenant des projets concrets comme Smart Bin Collection que les initiatives privées participent à l'émergence de villes plus intelligentes, salubres et durables".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.