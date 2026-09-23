Sénégal: Bassirou Diomaye Faye va s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies, jeudi

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye va s'adresser jeudi à l'Assemblée générale des Nations unies, jeudi, a-t-on appris de source officielle.

Le jeudi 24 septembre, le président de la République s'adressera à l'Assemblée générale lors du débat général, dans l'après-midi, soit en soirée à Dakar, a annoncé la présidence sénégalaise dans un document rendu public.

Le même jour, le chef de l'Etat sénégalais va s'entretenir avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Bassirou Diomaye Faye doit ce mercredi prendre part à un débat de haut niveau consacré au quarantième anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement.

Il va, dans la foulée, poursuivre ses entretiens bilatéraux, notamment avec le président de la Finlande, Alexander Stubb, indique la même source.

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