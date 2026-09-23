Sénégal: Création de l'IEF de Touba - Une décision saluée par les acteurs de l'éducation

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — La création de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Touba a été saluée, mercredi , par les acteurs de l'éducation et les autorités administratives de la région de Diourbel (centre) , qui y voient un levier pour accompagner les initiatives éducatives de la ville religieuse.

L'IEF de Touba a été créée par l'arrêté n°04067 du 13 novembre 2025 fixant son ressort territorial.

Sa mise en oeuvre a été matérialisée par l'arrêté n°020298 du 24 juillet 2026 portant nomination de l'inspecteur de l'éducation et de la formation.

L'inspecteur d'académie de Diourbel, Aboubacry Sadikh Niang, a qualifié cette création de "décision extrêmement salutaire", fruit, selon lui, d'une demande émanant de Touba, notamment pour accompagner les initiatives en cours dans la commune de Touba-Mosquée.

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Il a souligné la spécificité de Touba et la nécessité d'une collaboration entre les différents acteurs de la communauté éducative, notamment la direction des écoles de Touba, les services techniques et les collectivités territoriales, afin d'accompagner la nouvelle IEF.

"Une IEF spéciale", a-t-il dit, précisant qu'elle devra travailler "en parfaite intelligence" avec l'ensemble des acteurs pour atteindre les objectifs du ministère de l'Éducation nationale et ceux fixés par le Khalife général des mourides.

Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a également réaffirmé l'engagement de l'administration territoriale à accompagner la mise en oeuvre de cette nouvelle IEF, compte tenu des enjeux et de la particularité de Touba.

Pour le représentant des daaras de Touba, Amedy Moustapha Diop, "doter Touba d'une IEF est une aubaine et une excellente idée".

Il a appelé à davantage accompagner et encadrer cette nouvelle structure.

Les acteurs de l'éducation et les autorités de Diourbel ont salué cette création de l'IEF de Touba lors d'un comité régional de développement consacrée à l'ouverture des classes 2026-2027.

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