Sénégal: Aïssata Sall - une vie consacrée à ceux qu'on n'entend pas

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Elle entend, elle parle, mais elle a choisi de faire entendre ceux qui ne le peuvent pas toujours.

Son histoire avec la langue des signes commence dans l'enfance, auprès d'un oncle sourd.

Des années plus tard, un procès à Tambacounda va profondément bouleverser son regard.

Face à une jeune fille sourde, accusée de meurtre et privée d'interprète, Aïssata Sall mesure l'urgence de son engagement.

Depuis, la langue des signes est devenue bien plus qu'un métier, un combat pour permettre aux personnes sourdes de comprendre, de s'exprimer et de faire entendre leur voix.

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