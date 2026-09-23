Sénégal: Tête-à-tête entre Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre grec à New York

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a discuté mercredi de divers sujets avec le chef du gouvernement de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis, qu'il a reçu en audience en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, a-t-on appris de source officielle.

"Le président de la République, Bassirou iomaye Faye, a débuté sa journée par une audience avec le Premier ministre de la République hellénique, Kyriakos Mitsotakis, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies", a indiqué la présidence sénégalaise.

Elle rapporte dans une note rendue publique que les deux dirigeants ont passé en revue l'état de la coopération entre le Sénégal et la Grèce et les perspectives de son renforcement.

"Ils ont également échangé sur les grands défis auxquels font face leurs deux pays et la communauté internationale", renseigne la même source.

L'entretien, selon la présidence sénégalaise, s'est achevé sur le sujet relatif à l'élection du prochain secrétaire général des Nations Unies, les deux hommes évoquant les enjeux de son implication dans l'avenir de l'organisation.