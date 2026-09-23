Afrique de l'Ouest: Un député ghanéen invite la CEDEAO à traduire l'intégration régionale en 'bénéfices concrets' pour les populations

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'intégration régionale ouest-africaine doit se traduire par des bénéfices concrets pour les populations, notamment en matière de mobilité, d'opportunités pour les jeunes et de développement des activités économiques transfrontalières, a estimé mercredi à Accra, le troisième vice-président du Parlement de la CEDEAO, le député ghanéen Alexander Afenyo-Markin.

"L'intégration régionale doit être comprise au-delà des traités, des protocoles et des réunions institutionnelles", a-t-il déclaré lors de la clôture du deuxième séminaire parlementaire de la CEDEAO tenu dans la capitale ghanéenne.

De son point de vue, la valeur de l'intégration doit notamment être "ressentie dans nos communautés, dans les opportunités disponibles à nos jeunes, dans le mouvement de nos citoyens et de nos entreprises à travers les frontières".

Il a également insisté sur la nécessité pour les États ouest-africains de renforcer leur capacité collective à répondre aux défis qu'aucun pays ne peut relever seul.

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M. Afenyo-Markin a, par ailleurs, souligné les liens entre pressions environnementales, moyens de subsistance et tensions sociales, estimant que les difficultés liées à l'environnement peuvent accentuer la concurrence autour de ressources telles que la terre et l'eau.

Il a aussi estimé que le Parlement de la CEDEAO doit continuer à rapprocher ses activités des populations et des territoires, afin de mieux prendre en compte leurs réalités dans les politiques d'intégration régionale.

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