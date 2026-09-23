Sénégal: Kaffrine renforce son plan de prévention et de riposte contre la diphtérie

Kaffrine — Le Comité régional de gestion des épidémies (CRGE) de Kaffrine (centre) a présenté mercredi son plan de prévention et de riposte contre la diphtérie après avoir fait le point sur la situation épidémiologique liée à cette pathologie, a constaté l'APS.

"La région de Kaffrine n'a, pour le moment, enregistré aucun cas confirmé [de diphtérie]", a précisé Dr Ibou Gueye, directeur régional de la santé de Kaffrine, signalant toutefois que des cas suspects ont fait l'objet de prélèvements.

Dr Gueye s'exprimait au cours d'une réunion de partage sur la situation épidémiologique au niveau du pays, mais également au niveau de la région de Kaffrine.

La rencontre, présidée par l'adjointe au gouverneur en charge du développement Lala Camara, a permis d'analyser les implications pour la région et valider ensemble un plan de préparation et de réponse au niveau régional.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous avons sept cas suspects dans la région. Pour le moment deux résultats sont revenus négatifs, et nous sommes en attente de cinq résultats", a expliqué le directeur régional de la santé de Kaffrine.

Il a souligné que le plan régional de préparation et de riposte repose sur trois principaux axes, citant "le renforcement de la surveillance épidémiologique, l'identification et l'investigation des cas et des contacts éventuels, ainsi que le rattrapage de la vaccination".

Le directeur régional de la santé de Kaffrine a insisté sur le rattrapage vaccinal destiné aux enfants "zéro dose" ou sous-vaccinés, afin de leur permettre de mettre à jour leur calendrier vaccinal.

Le dispositif prévoit également un important volet de communication et de sensibilisation au niveau communautaire, avec l'implication des différentes parties prenantes afin de renforcer la prévention et la capacité de réponse en cas d'apparition de nouveaux cas, a-t-il fait savoir.

L'adjointe au gouverneur en charge du développement a souligné la volonté des autorités régionales d'anticiper sur une éventuelle propagation de la diphtérie à Kaffrine.

"Le gouverneur n'a pas eu une démarche attentiste. Il a voulu que l'on anticipe sur cette épidémie avant qu'elle ne franchisse nos frontières administratives et sanitaires", a déclaré Lala Camara.

Elle a mis en avant la proximité de Kaffrine avec des régions où des cas ont été enregistrés, notamment Kaolack et Diourbel, ainsi que l'importance des mouvements de personnes, de biens et de services entre les différentes localités environnantes.