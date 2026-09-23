Sénégal: Pomme de terre - France Plants veut renforcer son partenariat avec le pays

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La France entend renforcer son partenariat avec le Sénégal dans la filière pomme de terre, en mettant l'accent sur la qualité des plants et le choix variétal, considérés comme des leviers essentiels pour améliorer les rendements et les revenus des producteurs.

Le message a été porté mercredi à Dakar par France Plants, l'interprofession française du plant de pomme de terre, lors d'une rencontre avec la presse consacrée aux enjeux de la filière.

Selon la délégation française, le Sénégal constitue un marché stratégique pour le plant français, dans un contexte marqué par la nécessité d'améliorer la productivité et la compétitivité de la filière pomme de terre.

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