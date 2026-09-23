Afrique de l'Ouest: Le changement climatique impose une réponse régionale renforcée en Afrique de l'Ouest

La présidente du Parlement de la CEDEAO, Hadja Mémounatou Ibrahima, a appelé mercredi à Accra à renforcer la coopération régionale face aux effets du changement climatique sur les populations et les territoires ouest-africains.

"La diversité et la qualité de ces contributions ont permis d'éclairer nos débats, de mieux cerner les interactions entre changements climatiques, dégradations de l'environnement, déplacements des populations, insécurité et surtout d'identifier des pistes d'action à la hauteur des défis auxquels notre région est confrontée", a-t-elle déclaré.

Elle s'exprimait à la fin du deuxième séminaire parlementaire de la CEDEAO autour du thème "Le changement climatique comme facteur de dégradation environnementale, de déplacement des populations et d'insécurité croissante dans l'espace CEDEAO"

Selon elle, les travaux du deuxième séminaire parlementaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest ont confirmé l'ampleur des défis climatiques auxquels la région est confrontée, avec notamment l'intensification des sécheresses et des inondations et le recul des zones côtières.

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"Le constat qui se dégage de nos travaux est préoccupant", a-t-elle relevé, soulignant que les populations les plus vulnérables en subissent les conséquences les plus lourdes.

La responsable parlementaire a estimé que les expériences nationales présentées durant le séminaire démontrent l'intérêt d'un partage accru des bonnes pratiques et d'une coopération régionale plus étroite pour renforcer la résilience des populations et des territoires.

La présidente du Parlement de la CEDEAO a cité, parmi les principales pistes d'action, le renforcement des systèmes d'alerte précoce, la promotion de l'agroforesterie et des énergies renouvelables ainsi que l'adoption de mesures spécifiques en faveur de la résilience climatique.

Elle a également appelé à faire de l'intégration régionale un instrument de réponse aux défis climatiques et sécuritaires.

"Nous devons continuer à oeuvrer pour l'intégration régionale, socle de notre prospérité collective et de notre sécurité commune", a-t-elle insisté.

Hadja Mémounatou Ibrahima a assuré que les conclusions du séminaire seront transmises aux autorités compétentes et feront l'objet d'un suivi, afin de favoriser leur prise en compte dans les politiques publiques des États membres.