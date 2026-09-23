Sénégal: ONU - Bassirou Diomaye Faye s'entretient avec le président finlandais Alexander Stubb

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, mercredi à New York, son homologue finlandais, Alexander Stubb, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette rencontre intervient après la signature du protocole d'accord entre la Société africaine de raffinage (SAR) et la compagnie turque Yamata.

Les deux chefs d'État ont consacré leurs échanges à l'état des relations entre le Sénégal et la Finlande, ainsi qu'aux perspectives de leur coopération. Ils ont notamment examiné les possibilités de renforcer les liens entre les deux pays et d'élargir les domaines de partenariat.

L'entretien a également porté sur plusieurs grandes questions internationales inscrites à l'agenda de la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les discussions ont ainsi permis aux deux dirigeants de partager leurs points de vue sur les principaux enjeux internationaux.

Cette audience s'inscrit dans le programme de rencontres du chef de l'État sénégalais à New York, où il multiplie les échanges avec ses homologues en marge de l'Assemblée générale. Ces rencontres participent à la consolidation des relations diplomatiques du Sénégal et à la recherche de nouveaux partenariats avec différents pays.