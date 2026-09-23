Sénégal: Kaolack - Le FSDT installe sa structure départementale et annonce 72 heures de grève

Le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) a installé, ce mercredi 23 septembre 2026, a structure départementale à Kaolack.

La cérémonie, tenue à la Chambre des métiers, a été mise à profit pour informer les organisations membres sur le nouveau Code du travail, le Pacte de stabilité sociale et le plan d'action réactualisé du mouvement syndical.

La rencontre a réuni plusieurs organisations autour des questions d'emploi, de conditions de travail, de protection sociale et de dialogue avec les pouvoirs publics.

En marge de la cérémonie, le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro, a invité le ministre de tutelle à privilégier la concertation. « On n'a rien contre le ministre de tutelle lui-même. Mais, à partir de sa fonction, il crée la zizanie. Il l'a même dit : "je vais mettre de l'ordre" », a-t-il déclaré.

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Estimant que « le dialogue social doit demeurer au coeur » des relations entre autorités et syndicats, Mody Guiro a dénoncé un discours qu'il juge incompatible avec l'esprit de concertation.

Dans ce contexte, le FSDT annonce une grève générale de 72 heures, les 21, 22 et 23 octobre 2026, dans les secteurs public, privé et informel.

Le mouvement réclame notamment la révision du CDD de quatre ans, l'amélioration de la gouvernance de l'IPRES et de la CSS, l'application de la Convention n°144 de l'OIT, la réintégration de travailleurs licenciés et l'amélioration des conditions salariales et sociales.

À Kaolack, le Front entend renforcer son implantation et préparer cette mobilisation prévue en octobre prochain.