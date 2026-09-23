Sénégal: Équipe nationale - Alioune Abitalib Fall, nouveau sélectionneur des Lionnes

23 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

L'équipe nationale féminine du Sénégal a un nouveau sélectionneur. Alioune Abitalib Fall succède à Mame Moussa Cissé à la tête des Lionnes, mettant fin au cycle entamé par ce dernier, qui avait conduit l'équipe à trois qualifications consécutives à la Coupe d'Afrique des nations et à deux quarts de finale successifs (2022, 2024).

Ancien entraîneur des U20 féminines, Alioune Abitalib Fall connaît bien le vivier de jeunes talentueuses appelées à intégrer, à terme, la sélection A. Sa nomination s'inscrit dans une volonté de continuité générationnelle, alors que le Sénégal ambitionne toujours de décrocher une première qualification pour la Coupe du monde féminine.

Le nouveau technicien hérite d'un groupe compétitif, marqué par une présence croissante de joueuses expatriées évoluant dans des championnats européens, aux côtés d'un socle local structuré autour des Aigles de la Médina. Sa mission : consolider les acquis et franchir un nouveau palier lors des prochaines échéances continentales.

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