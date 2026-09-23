Sénégal: International U17 - Souleymane « Commissaire » Faye à Chelsea pour des tests

23 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le jeune international sénégalais Souleymane « Commissaire » Faye se trouve actuellement à Londres pour effectuer une série de tests à Chelsea, selon wiwsport. Âgé de 16 ans, le milieu offensif de Be Sport Academy a rejoint l'Angleterre après la finale du tournoi UFOA-A U17.

Cette nouvelle expérience vient récompenser une progression remarquée au sein des sélections de jeunes du Sénégal. En 2025, Faye avait été élu meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi UFOA-A U17, remporté par les Lionceaux à Bamako. Il s'était également distingué avec la sélection scolaire U15, sacrée championne, en décrochant les mêmes distinctions individuelles.

Le jeune talent a confirmé en 2026 lors de la CAN U17 au Maroc, remportée par le Sénégal. Il a ensuite participé au tournoi UFOA-A organisé au Sénégal, avec trois buts à son actif, malgré la défaite des Lionceaux en finale face à la Gambie aux tirs au but (3-5).

Courtisé par plusieurs clubs européens, Souleymane Faye attire notamment par son profil offensif, qui lui vaut parfois d'être comparé à Cole Palmer. Aucune signature n'est toutefois annoncée à ce stade. Son séjour à Chelsea doit d'abord lui permettre de passer des tests et de découvrir l'environnement du club londonien.

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