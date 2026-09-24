Afrique: Innovation des villes africaines - Kintélé accueillera un sommet international en 2027

Une délégation de la ville française de Nevers, conduite par son maire, Denis Thuriot, séjourne depuis le 21 septembre à Brazzaville pour appuyer la commune de Kintélé dans l'organisation de la première édition du Sommet international de l'innovation des villes africaines (SIIV.IA) prévue pour mars prochain.

Accompagnée de la députée maire de Kintélé, Stella Sassou N'Guesso, cette délégation multiplie des rencontres avec les autorités congolaises. Le 22 septembre, elle a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Jean Ollessongo Ondaye, et le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Maixent Raoul Ominga. Au coeur des échanges, la présentation des enjeux du SIIV.IA.

A l'image du Sommet international de l'innovation en villes médianes (SIIViM) qui sera à sa 10e édition, le SIIV.IA se veut être une réussite. « C'est un sommet qui doit être aussi accompagné par l'État. En France, quand je l'organise, il est sous le patronage du président de la République Française. Donc, nous avons émis l'idée qu'il puisse en être de même ici au Congo et qu'il ait une importance capitale », a expliqué Denis Thuriot à l'issue de l'audience accordée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

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Partout où la délégation est passée, elle a sollicité un appui à cette initiative portée par le maire de Kintélé. Habitué à organiser ce genre de rencontre, le maire de Nevers qui est nantie de l'expertise du SIIViM depuis 2018 entend accompagner sa collègue de Kintelé. « Il va un petit peu évoluer parce que ce sera plutôt le Sommet de l'innovation des villes africaines, dans la mesure où presque toutes les villes africaines sont des villes médianes entre 10 000 et 100 000 habitants, alors qu'en France, elles se distinguent des métropoles », a-t-il différencié.

Selon lui, le but est de démontrer que partout dans les territoires, il y a de l'innovation portée, soit par les élus ou les collectivités qui en ont besoin en matière d'assainissement, de collecte des déchets, de mobilité, soit par des start-up et soit par le monde industriel qui est intéressé à investir en Afrique.

La députée maire de Kintélé s'est réjouie de la visite de la délégation française qui est venue l'appuyer dans le cadre du jumelage entre les deux villes. « C'est un bonheur pour nous, parce que la ville de Nevers n'est pas la seule avec laquelle nous avons signé un accord de jumelage, mais c'est avec elle que nous faisons des choses plus concrètes. Donc, ramener le sommet ici en Afrique, c'est franchement une aubaine pour le Congo, c'est vraiment quelque chose de bien pour l'Afrique en général », a rappelé Stella Sassou N'Guesso, précisant que cette rencontre permettra de réunir plusieurs pays africains à Kintélé.

Son ambition est de rassembler de nombreux pays africains. S'agissant des préparatifs, elle a rappelé que le pessimisme observé au début de l'aventure a laissé place à l'optimisme. Désormais, après avoir rencontré le ministre de tutelle qui a décidé d'accompagner cette initiative, le maire de Kintelé pense qu'il n'y a plus de problème. « Nous allons y arriver, nous allons aller jusqu'au bout, et le président de la République aussi va nous accompagner, comme en France où le chef de l'Etat accompagne CIIViM », a rassuré Stella Sassou N'Guesso.

Notons que cette série de rencontres institutionnelles et de séances de travail avec les hautes autorités et les institutions de la République, ainsi que des structures privées, universitaires et partenaires au développement s'achèvent le 25 septembre. Elles s'inscrivent, en effet, dans le cadre du renforcement des relations de coopération décentralisée, de l'approfondissement du dialogue entre les collectivités territoriales, et de consolidation des partenariats autour des enjeux liés à l'innovation, au développement territoriale et à l'émergence des villes médianes. La mission française revêt également une dimension particulière au regard de la volonté commune de promouvoir une coopération fondée sur le partage d'expériences, le transfert de savoir-faire, l'innovation territoriale et la mise en réseau des acteurs locaux et internationaux.