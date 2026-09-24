Afrique: Congrès mondial contre le cancer - MSF plaide pour l'accès aux soins dans les pays à faibles revenus

communiqué de presse

À l'occasion de sa première participation au Congrès mondial contre le cancer organisé à Hong Kong du 24 au 26 septembre 2026, Médecins Sans Frontières (MSF) partagera son expérience de la prise en charge de la maladie dans les contextes fragiles et à ressources limitées. Nous appelons les bailleurs de fonds à investir pour réduire les inégalités d'accès aux soins.

Une explosion des cas de cancer dans les pays à faibles revenus d'ici 2050

Dans de nombreux pays où MSF intervient, le cancer est devenu un enjeu majeur de santé publique. Environ 80% des décès dus aux cancers du sein et du col de l'utérus dans le monde surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Selon les experts de la santé mondiale, le nombre de cas de cancer dans les pays à faibles revenus augmentera de 150 % d'ici 2050.

« Il y a dix ans, nous avons établi le constat que, dans les zones de conflit, de nombreuses personnes déplacées voyaient leurs traitements contre le cancer interrompus. En Syrie, notamment, nous n'étions pas équipés pour répondre à ces besoins médicaux », explique la Dre Claire Rieux, directrice médicale de MSF.

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Aujourd'hui, nos équipes assurent des soins contre le cancer, allant du dépistage au traitement en passant par les soins palliatifs, dans plusieurs pays. « Nous travaillons en partenariat avec les ministères de la Santé, des professionnels de santé engagés, des réseaux communautaires et des experts dans la lutte contre le cancer. Nous souhaitons continuer à apprendre et contribuer à faire progresser davantage l'équité dans ce domaine. »

Sur le terrain : les programmes de MSF au Mali et au Malawi

Au cours des cinq dernières années, MSF a développé et soutenu la prise en charge du cancer notamment au Malawi, au Mali, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Kirghizistan et en Eswatini.

Au Mali, plus de 2 300 femmes ont bénéficié de soins médicaux pour un cancer du sein ou du col de l'utérus entre 2021 et 2025, dans le cadre du programme mené par MSF et ses partenaires à Bamako.

Au Malawi, MSF intervient à Blantyre, dans le sud du pays, où le taux de mortalité par cancer du col de l'utérus est le deuxième plus élevé au monde. MSF y facilite l'accès aux traitements, notamment la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie, ainsi qu'aux outils de prévention tels que la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), le dépistage précoce et le traitement des lésions précancéreuses. Dans le district de Blantyre, la couverture du dépistage du cancer du col de l'utérus est passée de 40 % en 2019 à près de 60 % l'année dernière.

Recherche et innovation pour faciliter le dépistage précoce

Pour améliorer la détection précoce, MSF a également participé à l'étude PAVE, un projet de recherche international visant à tester une nouvelle stratégie à faible coût. Objectif : dépister et traiter les lésions précancéreuses du col de l'utérus dans des contextes où les ressources sont limitées. Cette stratégie combine le génotypage du HPV et une évaluation visuelle automatisée par intelligence artificielle pour détecter les lésions précancéreuses. Elle a permis d'identifier plus efficacement les femmes les plus à risque et nécessitant un traitement urgent.

Traitements et diagnostics : MSF appelle à lever les barrières financières

Un meilleur dépistage ne suffit pas si les étapes suivantes de la prise en charge restent indisponibles, trop coûteuses ou saturées. « Trop souvent, les personnes atteintes d'un cancer se voient refuser l'accès aux traitements et aux soins, non pas parce que des outils efficaces n'existent pas, mais parce que leur prix les rend inaccessibles, ou qu'ils ne sont pas adaptés aux contextes à ressources limitées », déclare le Dr Zarak Jan, conseiller en plaidoyer sur l'accès aux traitements chez MSF.

Face à ce constat, les pays et les bailleurs de fonds doivent faire preuve d'une réelle volonté politique pour combler ce fossé.

Comment MSF lutte contre le cancer

Médecins Sans Frontières intègre la prise en charge du cancer dans ses interventions d'urgence et ses projets réguliers. Du Mali au Malawi, nos équipes interviennent sur l'ensemble du parcours de soins : dépistage précoce des cancers féminins (col de l'utérus, sein), accès aux traitements (chimiothérapie, chirurgie) et soins palliatifs. Nous menons des actions de recherche et de plaidoyer pour rendre les diagnostics et les médicaments accessibles aux populations des pays à faibles revenus.