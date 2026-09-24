Afrique: A l'ONU, Évariste Ndayishimiye appelle à des « solutions africaines » aux crises du continent

23 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président burundais Évariste Ndayishimiye a plaidé mercredi 23 septembre, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, pour le renforcement des capacités africaines à répondre aux conflits et aux crises qui touchent le continent.

Le chef de l'État burundais s'exprimait lors de la deuxième journée du débat général de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tient du 22 au 26 septembre et le 28 septembre.

Dans son intervention, Évariste Ndayishimiye a évoqué notamment la situation dans les Grands Lacs, au Soudan, au Sahel et en Somalie. Il a insisté sur les conséquences des conflits, notamment les déplacements de populations et la destruction des infrastructures.

« Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la recherche de solutions africaines aux problèmes africains, dans le respect des droits internationaux et de la Charte des Nations unies », a-t-il déclaré.

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Le président burundais a également appelé au renforcement du partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies dans la prévention, la médiation et le règlement pacifique des conflits.

Le débat général de la 81e session réunit les chefs d'État et de gouvernement ainsi que d'autres représentants de haut niveau des États membres de l'ONU. Il est consacré aux principaux défis internationaux liés notamment à la paix, à la sécurité et au développement durable.

La prise de parole d'Évariste Ndayishimiye intervient alors que le Burundi assure en 2026 la présidence en exercice de l'Union africaine, selon la présidence burundaise.

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