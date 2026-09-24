Congo-Kinshasa: Kinshasa - Lancement de 11 microprojets pour lutter contre la violence juvénile

23 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministère du Plan a lancé, mardi 22 septembre à Kinshasa, 11 microprojets communautaires dans les communes de Masina et Ngaliema de Kinshasa.

Financée par l'Allemagne via la KFW et appuyée par l'UNOPS, cette initiative vise l'inclusion socio-économique des jeunes pour prévenir la violence juvénile.

Inclusion des jeunes dans les politiques publiques

Selon les représentants du ministère du Plan, les priorités du gouvernement intègrent la question de la jeunesse dans les programmes de développement.

La directrice de l'UNOPS, Mouna Yawari, indique que ces projets placent les jeunes au centre du dispositif de prévention. Elle explique que les jeunes doivent participer à la définition des politiques qui les concernent au lieu d'en subir les résultats.

Attentes des communautés locales

Les initiatives sont gérées par des associations locales dans les communes ciblées.

Du côté des bénéficiaires, Kathy Katondi soutient que ces projets doivent apporter des changements dans le milieu des jeunes, notamment par des actions d'assainissement dans les quartiers au cours des prochains mois.

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