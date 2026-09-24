Afrique: Financements des projets des jeunes - L'UA et l'UE lancent la 3e édition du laboratoire d'action jeunesse

23 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou DIOUF

Le troisième appel à candidatures pour les subventions du laboratoire d'action jeunesse de l'union africaine et de l'union européenne (UA-UE Youth action lab) est ouvert depuis le 24 août 2026.

Ce programme finance des initiatives menées par des jeunes en Afrique et en Europe. Etendu sur quatre ans, il a déjà connu deux cohortes. Lors du premier appel, 40 organisations, réparties dans 12 pays, dont 10 en Afrique et 2 en Europe, ont bénéficié d'un financement destiné à renforcer le leadership des jeunes dans des domaines tels que l'innovation, la création d'emplois, le plaidoyer et le développement.

La deuxième cohorte a enregistré une participation plus faible. elle a notamment proposé des financements, des formations, du mentorat et une visibilité à l'échelle continentale, avec l'objectif d'assurer une représentation régionale équitable. « pour ce troisième appel à candidatures, deux types de subventions sont proposés : 31.500 euros, soit plus de 20 millions de FCFA pour l'entrepreneuriat et 42.000 euros, soit plus de 27 millions de FCFA, pour l'innovation. Les organisations candidates doivent être dirigées par des jeunes âgés de 18 à 35 ans », a précisé Laba Faye, membre du conseil consultatif des jeunes du laboratoire d'action UA-UE, lors d'un entretien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que les pays admissibles sont l'Ethiopie, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, la sierra leone, la somalie, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. « Nous appelons les jeunes innovateurs et entrepreneurs de ces pays à soumettre leurs candidatures pour bénéficier de ces financements », a-t-il invité.

Il a précisé que « ces subventions visent également à renforcer la stabilité, la résilience, la sécurité financière et les capacités organisationnelles des initiatives de jeunesse, plutôt que de se concentrer uniquement sur les activités de projets individuels ». Les candidats, a-t-il poursuivi, « doivent disposer d'un compte bancaire au nom de leur organisation, justifier d'au moins 12 mois d'activités et présenter une gouvernance interne solide ».

les projets peuvent porter notamment sur l'innovation, l'emploi, la participation citoyenne, l'éducation, l'action climatique et l'égalité de genre. Laba Faye renseigne également que pour cette troisième édition, les candidatures sont ouvertes en français, anglais, arabe et espagnol.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.