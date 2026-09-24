Le troisième appel à candidatures pour les subventions du laboratoire d'action jeunesse de l'union africaine et de l'union européenne (UA-UE Youth action lab) est ouvert depuis le 24 août 2026.

Ce programme finance des initiatives menées par des jeunes en Afrique et en Europe. Etendu sur quatre ans, il a déjà connu deux cohortes. Lors du premier appel, 40 organisations, réparties dans 12 pays, dont 10 en Afrique et 2 en Europe, ont bénéficié d'un financement destiné à renforcer le leadership des jeunes dans des domaines tels que l'innovation, la création d'emplois, le plaidoyer et le développement.

La deuxième cohorte a enregistré une participation plus faible. elle a notamment proposé des financements, des formations, du mentorat et une visibilité à l'échelle continentale, avec l'objectif d'assurer une représentation régionale équitable. « pour ce troisième appel à candidatures, deux types de subventions sont proposés : 31.500 euros, soit plus de 20 millions de FCFA pour l'entrepreneuriat et 42.000 euros, soit plus de 27 millions de FCFA, pour l'innovation. Les organisations candidates doivent être dirigées par des jeunes âgés de 18 à 35 ans », a précisé Laba Faye, membre du conseil consultatif des jeunes du laboratoire d'action UA-UE, lors d'un entretien.

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Il a indiqué que les pays admissibles sont l'Ethiopie, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, la sierra leone, la somalie, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. « Nous appelons les jeunes innovateurs et entrepreneurs de ces pays à soumettre leurs candidatures pour bénéficier de ces financements », a-t-il invité.

Il a précisé que « ces subventions visent également à renforcer la stabilité, la résilience, la sécurité financière et les capacités organisationnelles des initiatives de jeunesse, plutôt que de se concentrer uniquement sur les activités de projets individuels ». Les candidats, a-t-il poursuivi, « doivent disposer d'un compte bancaire au nom de leur organisation, justifier d'au moins 12 mois d'activités et présenter une gouvernance interne solide ».

les projets peuvent porter notamment sur l'innovation, l'emploi, la participation citoyenne, l'éducation, l'action climatique et l'égalité de genre. Laba Faye renseigne également que pour cette troisième édition, les candidatures sont ouvertes en français, anglais, arabe et espagnol.