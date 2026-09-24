Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 septembre 2026

revue de presse

Soudan : Al-Burhan privé de visa américain pour l’ONU

Le chef de l’armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, n’a pas obtenu le visa américain qui devait lui permettre de se rendre à New York pour prendre part à la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, sur fond de désaccord avec Washington autour d’une proposition de cessez-le-feu au Soudan.

Al-Burhan, également président du Conseil de souveraineté de transition, était attendu à New York pour prononcer le discours du Soudan devant l’Assemblée générale. Son déplacement a toutefois été reporté, alors que son visa n’avait pas été délivré par les autorités américaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon des sources soudanaises et diplomatiques citées par Reuters, la délivrance du visa aurait été liée à l’acceptation par al-Burhan d’une proposition américaine prévoyant une trêve de 90 jours. Le gouvernement soudanais s’oppose à cette proposition, estimant qu’une telle pause pourrait permettre aux Forces de soutien rapide (RSF) de se réorganiser. [Source Apanews]

Législatives au Maroc : Le PAM en tête, participation au plus bas depuis près de 20 ans

Le Parti authenticité et modernité (PAM), membre de la coalition gouvernementale sortante, est arrivé en tête des législatives marocaines avec 97 sièges sur 395, selon les résultats provisoires annoncés jeudi. Le scrutin a été marqué par une participation de 38,08%, au plus bas depuis près de 20 ans.

Le PAM devance le Rassemblement national des indépendants (RNI), parti du chef du gouvernement sortant Aziz Akhannouch, qui obtient 66 sièges, et l'Istiqlal, autre membre de la coalition gouvernementale, avec 65 élus.

Dans l'opposition, le Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste) réalise une nette remontée avec 54 sièges, contre seulement 13 en 2021. Le nouveau chef du gouvernement devra être issu du parti arrivé en tête. Il sera nommé par le roi Mohammed VI et chargé de former une coalition pour les cinq prochaines années. [Source Africa Radio]

Centrafrique : La CPI reconnaît Mahamat Saïd coupable de crimes contre l’humanité

La Cour pénale internationale a reconnu coupable ce mercredi un ancien commandant rebelle de la République centrafricaine de crimes contre l'humanité commis en 2013, alors que le pays sombrait dans la guerre civile.

La CPI a établi que Mahamat Saïd Abdel Kani, 56 ans, a supervisé des passages à tabac et des mauvais traitements lorsqu'il dirigeait l'Office central de répression du banditisme (OCRB), une unité spéciale de police. Vêtu d'un pull bleu et d'un jean, Mahamat Saïd Abdel Kani a secoué la tête à plusieurs reprises dans la salle d'audience alors que la juge présidente Miatta Maria Samba détaillait les crimes. [Source LSI Africa]

Les États-Unis s'engagent à verser 267 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre Ebola

Le Département d’État américain s’est engagé mercredi à verser 267 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale, alors que les autorités sanitaires s’efforcent de maîtriser ce virus mortel.

Les hauts responsables du Département d’État ont annoncé ce financement en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, dans l’espoir que d’autres pays s’engagent à verser de nouveaux fonds afin d’atteindre l’objectif de 2 milliards de dollars fixé pour lutter contre la maladie, principalement en République démocratique du Congo. [Source TRT Afrika]

Amadou Makhtar Mbow, deux ans après - Les multiples vies d'un baobab sénégalais

À l'occasion de la commémoration de la disparition d'Amadou Makhtar Mbow, le Sénégal rend hommage à une figure majeure de l'éducation, de la culture et du rayonnement intellectuel africain, dont l'oeuvre continue de nourrir les générations.

Il y a deux ans, le 24 septembre 2024, le Sénégal perdait l'un de ses plus illustres baobabs. Amadou Makhtar Mbow s'éteignait à Dakar, à l'âge de 103 ans, refermant un siècle d'histoire auquel il avait lui-même largement contribué. Retour sur les multiples visages d'un homme qui aura porté tour à tour l'uniforme, la craie, le costume ministériel et la fonction de premier Africain à diriger une institution des Nations unies. [Source Le Soleil]

Après 18 mois de brouille, Rwanda et Belgique rétablissent leurs relations diplomatiques

Dans leur déclaration, les deux pays affirment que cette décision est le résultat de plusieurs rencontres dont la première a été facilitée par le Qatar, à Doha, en juin 2025. La rupture entre Kigali et Bruxelles était intervenue trois mois plus tôt, en mars 2025, à l'initiative des autorités rwandaises qui reprochaient à la Belgique de prendre fait et cause contre le Rwanda dans le conflit qui déchire l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la Belgique l’ont annoncé par un communiqué conjoint et une photo à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, mardi 22 septembre : après 18 mois d'une rupture diplomatique complète décidée par Kigali en mars 2025 sur fond de tensions liées, entre autres, au conflit dans l'est de la RDC, les deux pays ont décidé de reprendre langue.

À l'époque, les autorités rwandaises reprochaient notamment à leurs homologues belges d’avoir pris partie contre le Rwanda dans ce dossier, notamment au sein de l’Union européenne. [Source RFI]

Innovation des villes africaines : Kintélé accueillera un sommet international en 2027

Une délégation de la ville française de Nevers, conduite par son maire, Denis Thuriot, séjourne depuis le 21 septembre à Brazzaville pour appuyer la commune de Kintélé dans l’organisation de la première édition du Sommet international de l’innovation des villes africaines (SIIV.IA) prévue pour mars prochain.

Accompagnée de la députée maire de Kintélé, Stella Sassou N’Guesso, cette délégation multiplie des rencontres avec les autorités congolaises. Le 22 septembre, elle a été reçue par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Jean Ollessongo Ondaye, et le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Maixent Raoul Ominga. Au cœur des échanges, la présentation des enjeux du SIIV.IA. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Togo : Lomé aligne sa stratégie vaccinale sur Gavi 6.0

Le Togo prépare son prochain cycle de coopération avec Gavi, l'Alliance du vaccin, pour la période 2026-2030. Une mission d'échanges avec les acteurs nationaux a permis d'identifier les principaux besoins du pays et les domaines à renforcer.

Les discussions, ouvertes mercredi, portent notamment sur la disponibilité des vaccins, la chaîne du froid, la qualité des données, les compétences des agents de santé et l'accès des populations aux services de vaccination.

L'objectif est d'améliorer la qualité et la continuité de l'offre vaccinale, tout en adaptant le futur appui de Gavi aux réalités du système de santé. Les conclusions de cette phase préparatoire serviront à définir les priorités d'intervention et les prochaines étapes de la coopération. [Source Togonews]

Championnat d’Afrique de volleyball : Le Cameroun rejoint la Tunisie en finale

Le Cameroun s’est qualifié pour la finale du Championnat d’Afrique masculin de volleyball 2026. Les Lions indomptables ont pris le dessus sur l’Algérie (3-1), ce mercredi 23 septembre à Tunis, au terme d’une demi-finale disputée jusqu’au dernier point. Ils affronteront la Tunisie, qualifiée plus tôt face au Maroc, pour le titre continental.

Face aux Fennecs en demi-finale du Championnat d’Afrique masculin de volleyball 2026, ce mercredi, les Lions indomptables ont remporté le premier set 25-22, avant de creuser l’écart dans le deuxième. Plus efficaces dans les échanges, ils ont dominé les Algériens 25-16 et se sont retrouvés à une manche de la finale. [Source Afrik.com]

Cote d'Ivoire : Orpaillage illégal - Le gouvernement renforce le dispositif pénal

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé, le 23 septembre 2026, au Palais de la Présidence de la République, le traditionnel Conseil des ministres. Une réunion au cours de laquelle le gouvernement a examiné plusieurs dossiers touchant notamment à la justice, à la protection de l'environnement, à la recherche agricole et à la valorisation des filières agricoles.

La lutte contre l'orpaillage illégal franchit une nouvelle étape. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'homme, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi modifiant la loi du 26 juin 2019 portant Code pénal, déjà modifiée par les lois du 21 décembre 2021 et du 11 juillet 2024. [Source Fratmat]