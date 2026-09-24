Rwanda: Après 18 mois de brouille, le pays et la Belgique rétablissent leurs relations diplomatiques

Dans leur déclaration, les deux pays affirment que cette décision est le résultat de plusieurs rencontres dont la première a été facilitée par le Qatar, à Doha, en juin 2025. La rupture entre Kigali et Bruxelles était intervenue trois mois plus tôt, en mars 2025, à l'initiative des autorités rwandaises qui reprochaient à la Belgique de prendre fait et cause contre le Rwanda dans le conflit qui déchire l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la Belgique l'ont annoncé par un communiqué conjoint et une photo à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, mardi 22 septembre : après 18 mois d'une rupture diplomatique complète décidée par Kigali en mars 2025 sur fond de tensions liées, entre autres, au conflit dans l'est de la RDC, les deux pays ont décidé de reprendre langue. À l'époque, les autorités rwandaises reprochaient notamment à leurs homologues belges d'avoir pris partie contre le Rwanda dans ce dossier, notamment au sein de l'Union européenne.

Dans leur déclaration, Kigali et Bruxelles affirment que la reprise de leurs relations diplomatiques est le fruit de plusieurs rencontres, dont la première a été facilitée par le Qatar, à Doha, en juin 2025. Les deux pays s'y engagent également à rouvrir leurs ambassades « dans un délai rapproché », avec des représentations d'abord dirigées par un chargé d'affaires avant l'envoi de demandes d'agrément pour de futurs ambassadeurs.

Sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie belge Maxime Prévot a affirmé que les deux pays ont convenu « de l'importance de dialoguer systématiquement », y compris sur les « points de divergence qui persistent », comme sur la question de la guerre chez le voisin congolais. Mais « rétablir des relations diplomatiques ne signifie pas renier nos positions », poursuit ce dernier, en assurant que son pays continuerait à défendre l'intégrité de la RDC.

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Son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe a pour sa part souligné l'importance du « respect de l'intégrité territoriale de tous les pays de la région », de la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR, groupe armé hutu), et de la résolution du conflit aux Kivu en s'attaquant aux causes profondes du problème « pour garantir une paix durable dans la région ».