Algérie: Le président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des walis, des walis délégués et des secrétaires généraux des wilayas

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement partiel dans le corps des walis, des walis délégués et des secrétaires généraux des wilayas, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, indique mercredi un communiqué du ministère l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.
Ce mouvement a porté sur la nomination, en qualité de walis, des cadres dont les noms suivent :
- M. Abdelwahab Bertima, dans la wilaya de Tiaret
- M. Nacer Zougari, dans la wilaya d'El Kantara
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- M. Djamal Boudjeza, dans la wilaya de Bir El Ater
- M. Abdelkrim Ben Baba Ali, dans la wilaya d'El Aricha
- M. Toufik Daoudi, dans la wilaya de Ksar Chellala
- M. Amar Merzouki, dans la wilaya d'Aïn Oussara
- M. Brahim Ouadi, dans la wilaya de Messaad
- M. Hamid Khelfaoui, dans la wilaya de Ksar El Boukhari
- M. Amrani Attal, dans la wilaya de Bou Saâda
- M. Abdrebi Mouden dans la wilaya d'El Abiodh Sidi Cheikh
Il a également été procédé à la nomination de M. Nadir Beteïn en qualité de wali délégué de la circonscription administrative de Baraki, dans la wilaya d'Alger.
Il a en outre été mis fin aux fonctions des walis délégués dont les noms suivent :
- M. Saïd Boudhab, dans l'ancienne circonscription administrative de Barika
- M. Boualem Allouache, dans l'ancienne circonscription administrative d'Aïn Oussara
- M. Adel Daoudi, dans l'ancienne circonscription administrative de Messaad
Concernant le corps des secrétaires généraux de wilayas, il a été procédé à la nomination des cadres dont les noms suivent :
- M. Mohamed Saber, dans la wilaya de Sétif
- M. Mohamed El Amine Riah, dans la wilaya de Saïda
- M. Hamza Benzeghioua, dans la wilaya d'Annaba
- M. Abdelkader Smaoui, dans la wilaya d'Illizi
- M. Mohamed Enssari, dans la wilaya de Timimoun
- M. Yahia Hadjadj, dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar
- M. Abdeslem Mouhoubi, dans la wilaya d'Aflou
- M. Othmane Mahieddine, dans la wilaya de Barika
- M. Karim Amedjekouh, dans la wilaya de Bir El Ater
- M. Chakib Mhamdioua, dans la wilaya d'El Aricha
- M. Adel Rehail, dans la wilaya de Ksar Chellala
- M. Zitouni Boudjellal, dans la wilaya d'Aïn Oussara
- Mme Nacera Abderrahmane, dans la wilaya de Messaad
- Mme Hassina Kaci, dans la wilaya de Ksar El Boukhari
- M. Abdelhamid Smati, dans la wilaya de Bou Saâda
Il a, par ailleurs, été mis fin aux fonctions des secrétaires généraux de wilayas dont les noms suivent :
- M. Rachid Benyoucef, dans la wilaya de Béchar (admis à la retraite)
- M. Abdelkader Saadi, dans la wilaya de Saïda.