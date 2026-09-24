Soudan: Recommandations finales du dialogue sur la relance du secteur privé au pays

23 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les recommandations finales du dialogue sur la relance du secteur privé au Soudan appellent à la poursuite de la concertation entre le gouvernement, les partenaires du développement et les acteurs privés, à travers des mécanismes conjoints et des canaux réguliers pour traiter les défis et fixer les priorités.

Le document recommande aussi de faciliter l'accès du secteur privé au financement international et régional, d'améliorer le climat d'investissement par la simplification des procédures, la modernisation des lois et le renforcement du guichet unique, ainsi que par l'usage accru des outils numériques.

Il préconise en outre de développer les infrastructures essentielles, notamment les routes, l'énergie, l'eau et les télécommunications, d'élargir le financement national des secteurs productifs et de soutenir les jeunes ainsi que les femmes entrepreneuses

Les recommandations insistent enfin sur le renforcement des partenariats public-privé, le développement des capacités du secteur privé et la valorisation des atouts comparatifs du Soudan, en particulier dans la production et la transformation d'alimentation.

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