Madagascar: Cinéma - Quatre Malgaches en lice à Ant'Sary Doc Mada

Quatre cinéastes malgaches participent à la quatrième édition d'Ant'Sary Doc Mada, qui associe compétition, formation et accompagnement des auteurs, du 25 septembre au 3 octobre à Antananarivo.

Le documentaire malgache sera particulièrement représenté à la quatrième édition du Festival international Ant'Sary Doc Mada. Hasina Fitahianjanahary Josoa Emmanuel, Julienne Norohasimbola, Gilde Razafitsihadinoina et Ramilimiaramamonjy Heritina Tsilavina figurent parmi les participants de cette sélection internationale réunissant dix-sept oeuvres issues de dix pays et territoires.

La compétition comprend dix courts métrages documentaires, six longs métrages et une expérience digitale. Les oeuvres sont évaluées notamment sur leur histoire, la qualité de leur réalisation et de leur récit, leurs dimensions cinématographique et artistique, ainsi que sur la pertinence du sujet. Parmi les membres du jury figure Kadhaffi Mbuyamba. Plusieurs distinctions seront décernées, dont celles des meilleurs films en long et court métrages, de la meilleure image et du meilleur son, ainsi qu'un prix d'encouragement et un prix du public, attribué à partir du vote des spectateurs.

Écriture et transmission

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La quatrième édition marque également une première à Madagascar avec l'accueil de la Résidence d'écriture DOC OI, du 28 septembre au 2 octobre à l'Institut français de Madagascar. Pendant une semaine, une dizaine d'auteurs pourront développer leurs projets documentaires et confronter leur écriture au regard de professionnels.

Pour Anatole Ramaroson, directeur d'Ant'Sary Doc Mada, cette résidence vise à « créer un lien entre la diffusion des oeuvres et l'accompagnement des auteurs qui participeront à l'écriture du documentaire de demain ». Elle doit également renforcer les échanges entre Madagascar et les autres territoires de l'océan Indien.

Des ateliers et masterclasses porteront notamment sur l'écriture documentaire et les relations avec les producteurs et diffuseurs. Une table ronde abordera également la structuration du cinéma à Madagascar et les modes de distribution à développer dans le pays.

Les projections de la compétition débuteront le 25 septembre. Une projection suivie d'un débat avec des étudiants est prévue au CRAAM, tandis qu'une séance de projection du programme d'éducation intitulé « Hors les murs » se tiendra à Bemasoandro Itaosy, avec une animation en plein air.

Depuis sa création, Ant'Sary Doc Mada a progressivement développé son organisation et son public. Après des débuts au Tranompokonolona Analakely, avec une fréquentation plus réduite, les séances organisées notamment à Cinepax puis à l'IFM ont contribué à élargir le public. Le festival accompagne ainsi un intérêt croissant pour le cinéma documentaire.

Cette édition repose également sur un engagement financier important de l'équipe organisatrice. Selon les organisateurs, les membres du festival ont financé l'essentiel de l'organisation sur leurs propres fonds, sans soutien financier extérieur significatif, à l'exception d'un appui limité de l'Institut français de Madagascar (IFM). Un choix qui témoigne de leur volonté de maintenir le rendez-vous malgré les contraintes liées à son organisation.