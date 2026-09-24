Soudan: Le pays rejette la déclaration du département d'État américain et affirme que le respect de la souveraineté nationale est le fondement de toute initiative de paix

23 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouvernement soudanais a rejeté le communiqué du département d'État américain sur le Soudan, réaffirmant son attachement à la souveraineté nationale. Il a souligné que toute initiative de paix durable doit respecter l'unité du pays, son intégrité territoriale et ses institutions légitimes.

Dans un communiqué publié ce mercrediK le ministère des Affaires étrangères a rappelé que la rébellion des Forces de soutien rapide, déclenchée le 15 avril 2023, a profondément marqué le pays. Il a indiqué que le Soudan avait participé positivement aux négociations de Djeddah, mais que la partie rebelle n'avait pas respecté ses engagements.

Le texte affirme aussi que tout effort sérieux de paix doit tenir compte des ingérences extérieures et des sources de soutien au conflit. Le gouvernement dit rester ouvert à une coopération responsable avec les partenaires régionaux et internationaux, mais sur la base du respect de la souveraineté du Soudan.

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