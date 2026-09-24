Afrique: CAN 2027 - Des éliminatoires express pour rallier le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie

Les éliminatoires de la CAN 2027 démarrent ce jeudi 24 septembre et prennent fin le 30 mars. Pendant ces six mois, 144 matchs seront disputés par les 48 équipes engagées, réparties dans 12 groupes. Il n'y a aucune raison que les gros ne soient pas au rendez-vous au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. D'autres, comme le Cap-Vert ou le Ghana, auront intérêt à renouer le fil après une édition manquée, tandis qu'une équipe parmi les dix n'ayant jamais participé à une CAN* espère décrocher enfin le jackpot.

C'est à Gaborone, au Botswana National Stadium, que vont être lancées les qualifications pour la CAN 2027. Dans la capitale botswanaise, la Namibie, qui ne dispose pas de stade homologué, reçoit le Congo-Brazzaville, dirigé par Claude Leroy, chez son voisin, à partir de 13h TU ce jeudi 24 septembre. C'est le coup d'envoi d'éliminatoires express qui vont se disputer en six mois, là où il a fallu deux ans pour les qualifications de la dernière Coupe du monde.

Pour rallier le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie pour la CAN disputée du 19 juin au 18 juillet 2027, chacune des 48 équipes engagées dans ces éliminatoires disputera six matchs dans sa poule de quatre. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale. Dans les poules D, H et L qui hébergent les pays organisateurs, seul le premier ou le deuxième au classement décrochera son ticket.

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La Guinée, absente de la dernière CAN, est donc sous pression dans la poule D où l'Afrique du Sud est tête de série et où loge le Kenya.

En quête de réhabilitation après avoir manqué la CAN marocaine, le Ghana et le Cap-Vert, deux mondialistes, devront tenir leur rang. Les Black Stars seront bien servis d'entrée puisqu'ils se déplacent à Abidjan pour rencontrer la Côte d'Ivoire lors de la première journée. Premier déplacement périlleux pour les Requins bleus, qui rendent visite au Mali : le baptême du feu pour leur nouveau sélectionneur, Humberto Bettencourt, ex-adjoint de Bubista, parti après la Coupe du monde.

Les gros du continent ne devraient pas trop souffrir pour décrocher leur ticket, et cela devrait être une formalité pour le Maroc (groupe A), l'Égypte (B) et la RDC (E). Le Cameroun devra se montrer vigilant dans sa poule G face aux Comores, à la Namibie et au Congo. Après un Mondial catastrophique, la Tunisie devra vite se rassurer dans une poule où l'Ouganda est déjà assurée d'avoir son billet et où la Libye et le Botswana peuvent jouer les trouble-fêtes.

L'Algérie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, vainqueurs récents de la CAN, entament un nouveau cycle avec un changement de sélectionneur. Chez les Fennecs, Brahim Hemdani a remplacé le Suisse Vladimir Petkovic et l'ex-Marseillais ne devrait pas souffrir lors de ses premiers pas dans une poule partagée avec la Zambie, le Togo et le Burundi.

Au Sénégal, on attend avec impatience les premiers pas de Patrick Vieira avec les Lions. L'ex-capitaine de l'équipe de France devra être tout de suite dans le bain en débutant les premières journées à l'extérieur : au Mozambique d'abord, le 25 septembre, et en Éthiopie ensuite, le 29.

Les Éléphants d'Hervé Renard entament donc leur campagne face au Ghana avant un menu plus digeste dans la poule qu'ils partagent avec la Gambie et la Somalie.

La CAN 2027 va-t-elle accueillir un nouveau venu ? Depuis l'élargissement à 24 équipes, en 2019, cinq pays (Madagascar, Mauritanie, Burundi, Comores et Gambie) ont pu disputer leur première Coupe d'Afrique. Les CAN 2024 et 2025 n'ont pas accueilli de néophyte et 10 pays attendent toujours de goûter à la plus prestigieuse compétition en Afrique.

Pour certains (Somalie, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Érythrée), le tarif risque d'être le même. D'autres, comme la Centrafrique ou le Soudan du Sud peuvent toujours rêver d'exploit. La première a le talent pour contrarier le Burkina Faso, le Bénin et la Mauritanie, mais reste handicapée par un stade non homologué. Le second devra surtout réussir l'exploit devant le Malawi et l'Angola dans une poule promise à l'Égypte.

*République centrafricaine, Djibouti, Eswatini, Érythrée, Tchad, Lesotho, Somalie, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles.