Algérie: Mme Arhab participe à une réunion de travail de l'organisation 'WorldSkills'

23 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mme Nacima Arhab, a participé, à Shanghai, en République populaire de Chine, à une réunion de travail en présence de ministres et de représentants des pays membres de l'organisation mondiale des compétences "WorldSkills International", et ce, en marge des compétitions de l'Olympiade mondiale des métiers, indique mercredi un communiqué du ministère.

Cette rencontre a été marquée par " un accueil favorable à l'adhésion de l'Algérie à cette organisation, qui constitue l'une des principales plateformes internationales spécialisées dans le développement des compétences et la formation professionnelle et qui compte 90 pays membres, offrant ainsi un vaste espace d'échange d'expertises et d'expériences et de renforcement de la coopération internationale dans ce domaine", précise le même communiqué.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre a présenté " l'expérience de l'Algérie dans le développement du système de formation et d'enseignement professionnels, notamment à travers l'adaptation des offres de formation aux besoins de l'économie, l'investissement dans les compétences d'avenir et le renforcement du partenariat avec le secteur économique".

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Elle a également souligné l'importance de cette participation pour " tirer profit des expériences et des normes internationales, renforcer les capacités des experts et des formateurs algériens et transférer les expertises et les pratiques acquises à travers l'organisation "WorldSkills" vers les établissements nationaux de formation professionnelle, contribuant ainsi à améliorer la qualité de la formation et à développer les compétences des jeunes".

Mme Arhab a, en outre, évoqué "l'expérience de l'Algérie dans l'accueil et l'organisation de "WorldSkills Algeria", ainsi que le succès remporté par cette manifestation, considérée comme une étape nationale importante pour découvrir les jeunes talents dans différents métiers et compétences, promouvoir la culture de l'excellence et de l'innovation et préparer les compétences algériennes aux compétitions internationales", conclut le communiqué.

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