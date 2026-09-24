Afrique: Volleyball - Algérie vs Cameroun (1-3)

TUNIS — La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) s'est inclinée face à son homologue camerounaise 3 sets à 1 (25-22, 25-16, 20-25, 25-23), en demi-finales du Championnat d'Afrique des nations CAN-2026, mercredi soir au Palais des sports d'El-Menzah à Tunis.

Le Cameroun sera opposé en finale, prévue vendredi à 18h00, au pays hôte, la Tunisie, qualifiée un peu plus tôt dans la journée aux dépens du Maroc 3 sets à 1 (25-17, 20-25, 25-16, 25-12).

Le match de classement pour la troisième place aura lieu vendredi à 15h00.

Versé dans le groupe C à trois équipes, le Six national a bouclé la phase de poules avec un bilan d'une victoire devant le Tchad (3-0) et une défaite au tie-break face au Nigeria (2-3).

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Initialement programmée à Kinshasa, la 25e édition du Championnat d'Afrique des nations a été délocalisée à Tunis par la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), en raison des inquiétudes liées à la situation sanitaire en République démocratique du Congo, notamment l'épidémie d'Ebola.

Le champion d'Afrique décrochera directement son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles-2028, alors que les trois premières sélections au classement seront qualifiées pour le Championnat du monde-2027.