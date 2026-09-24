Sénégal: Préparation de la rentrée scolaire - Un Conseil interministériel prévu vendredi

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô présidera, vendredi 25 septembre 2026 à 9h30, un Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027. La rencontre se tiendra à la salle de réunion n°1 du 10e étage du Building administratif Président Mamadou Dia.

Cette réunion intervient alors que le calendrier officiel de l'année scolaire 2026-2027 a déjà été fixé par arrêté du ministère de l'Éducation nationale. Elle doit permettre au Gouvernement de faire le point sur les conditions matérielles, pédagogiques et administratives nécessaires au démarrage de l'année scolaire.

Les précédentes réunions consacrées à la rentrée ont notamment porté sur l'état des infrastructures, les effectifs et les besoins en personnel, l'accès à l'eau et à l'électricité, les équipements scolaires, ainsi que la gestion des établissements exposés aux effets de l'hivernage. En septembre 2024, le Gouvernement avait ainsi arrêté une série de mesures concernant notamment les abris provisoires, les salles de classe, les tables-bancs et l'amélioration de l'environnement scolaire.

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Pour la rentrée 2026-2027, les autorités devront également tenir compte des difficultés encore signalées dans certaines zones, notamment en matière d'infrastructures et de mobilier scolaire. Le SAEMSS a récemment alerté sur le déficit de tables-bancs et la persistance des abris provisoires.

Cette rencontre devrait ainsi permettre d'arrêter les dernières dispositions pour assurer un démarrage effectif et ordonné de l'année scolaire.