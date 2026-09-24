Sénégal: Préparation de la rentrée scolaire - Un Conseil interministériel prévu vendredi

23 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô présidera, vendredi 25 septembre 2026 à 9h30, un Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027. La rencontre se tiendra à la salle de réunion n°1 du 10e étage du Building administratif Président Mamadou Dia.

Cette réunion intervient alors que le calendrier officiel de l'année scolaire 2026-2027 a déjà été fixé par arrêté du ministère de l'Éducation nationale. Elle doit permettre au Gouvernement de faire le point sur les conditions matérielles, pédagogiques et administratives nécessaires au démarrage de l'année scolaire.

Les précédentes réunions consacrées à la rentrée ont notamment porté sur l'état des infrastructures, les effectifs et les besoins en personnel, l'accès à l'eau et à l'électricité, les équipements scolaires, ainsi que la gestion des établissements exposés aux effets de l'hivernage. En septembre 2024, le Gouvernement avait ainsi arrêté une série de mesures concernant notamment les abris provisoires, les salles de classe, les tables-bancs et l'amélioration de l'environnement scolaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la rentrée 2026-2027, les autorités devront également tenir compte des difficultés encore signalées dans certaines zones, notamment en matière d'infrastructures et de mobilier scolaire. Le SAEMSS a récemment alerté sur le déficit de tables-bancs et la persistance des abris provisoires.

Cette rencontre devrait ainsi permettre d'arrêter les dernières dispositions pour assurer un démarrage effectif et ordonné de l'année scolaire.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.