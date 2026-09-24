Tunisie: À New York, le pays défend la participation des femmes à la paix mondiale

Tunis — Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, mercredi, à New York, à la réunion ministérielle du réseau des points focaux pour les femmes, la paix et la sécurité.

Dans une allocution relayée par la page officielle du département des affaires étrangères en marge des travaux de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Nafti a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à traduire ses engagements internationaux en politiques concrètes dans ce domaine.

Il a à cet égard présenté les avancées de la Tunisie dans la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, notamment l'adoption du deuxième plan d'action national 2025-2030, axé sur la prévention, la participation des femmes et la redevabilité institutionnelle.

Le ministre a en outre mis en avant les efforts déployés par notre pays pour renforcer la présence féminine dans les secteurs sécuritaire, militaire, diplomatique et douanier, ainsi que dans la médiation, la prévention des crises et les processus décisionnels, et le renforcement des mécanismes de protection des femmes et des filles en situation de crise.

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Nafti a conclu en réaffirmant la volonté de la Tunisie d'ériger la femme en partenaire active dans la consolidation de la paix, appelant à élargir sa participation aux décisions liées à la paix et à la sécurité.