Togo: Henri Koudossou, une première sous le maillot des Éperviers

Le latéral droit germano-togolais Henri Koudossou portera pour la première fois le maillot des Éperviers, le 25 septembre à Lomé, face au Burundi.

Pensionnaire d'Arminia Bielefeld en Bundesliga, passé notamment par le FC Augsburg, le joueur de 26 ans a été convoqué par le sélectionneur Patrice Neveu.

Né à Munich, Henri Koudossou revendique pleinement son attachement au Togo.

Formé en Allemagne, notamment au FC Ismaning et au FC Memmingen, avant de passer par le SV Pullach puis les réserves d'Augsburg, Koudossou a affiné son expérience à travers plusieurs prêts, en Autriche, aux Pays-Bas et au FC Nürnberg.

Reconnu pour sa vitesse, son endurance et sa capacité à répéter les efforts, il apporte au Togo une option supplémentaire et polyvalente sur l'ensemble du couloir droit.