Togo: Chine - Des échanges en forte hausse, mais toujours déséquilibrés

Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Togo a atteint 5,43 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 55 % par rapport à l'année précédente.

C'est ce qu'a indiqué l'ambassadrice de Chine, Wang Min.

Derrière ces chiffres se cache toutefois un déséquilibre structurel persistant.

La Chine demeure de très loin le premier fournisseur du Togo, représentant à elle seule près de 30 % des importations, loin devant la France (7,7 %) ou le Nigeria (5,9 %).

À l'inverse, les exportations togolaises vers la Chine restent nettement plus modestes, le pays écoulant l'essentiel de ses produits - phosphates, cacao, produits pétroliers raffinés - vers d'autres marchés comme l'Inde, la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso.

Ce rapport de force, typique des relations commerciales entre la Chine et de nombreux pays africains, traduit avant tout l'importance des importations togolaises de produits manufacturés et d'équipements chinois, plutôt qu'un flux commercial équilibré entre les deux économies.