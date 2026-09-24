Afrique: Mort tragique de Cheikh Touré - Deux suspects arrêtés, l'enquête avance au Ghana

24 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G. Diop

Près d'un an après la mort de Cheikh Touré au Ghana, l'enquête connaît une nouvelle avancée. Deux suspects ont été arrêtés par la police ghanéenne, avec l'appui des renseignements recueillis par la Division des investigations criminelles (DIC) sénégalaise.

Le jeune gardien sénégalais, pensionnaire de l'académie Esprit Foot de Yeumbeul, s'était rendu au Ghana en octobre 2025, attiré par une proposition de test dans un club de football. Son voyage avait rapidement tourné au drame. Selon les éléments rapportés par la presse, il aurait été pris au piège d'un réseau opérant sous couvert de recrutement de jeunes footballeurs.

Cheikh Touré aurait ensuite été séquestré et sa famille sollicitée pour le versement d'une rançon. Son corps avait été retrouvé le 16 octobre 2025 dans une morgue de Kumasi, après avoir été abandonné par des individus non identifiés. La Fédération sénégalaise de football avait confirmé quelques jours plus tard son décès et appelé à la vigilance face aux offres de recrutement non vérifiées.

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Selon Libération, les investigations ont permis d'identifier plusieurs membres présumés du réseau grâce notamment aux informations recueillies auprès de Khadim Ndiaye dit Bamba et Mamadiang Kane alias Momo, qui se trouvaient avec Cheikh Touré. Deux suspects, un Nigérien et un Burkinabè, ont depuis été interpellés au Ghana. La police ghanéenne les soupçonne d'appartenir à un groupe impliqué dans l'enlèvement et le meurtre du jeune Sénégalais.

L'enquête se poursuit pour retrouver les autres membres présumés du réseau et établir toutes les responsabilités dans ce drame qui avait profondément ému le Sénégal.

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