Afrique: Détermination et discipline, les mots d'ordre de Desabre avant le match contre le Nzalang Nacional

Détermination, abnégation et discipline : ce sont les mots d'ordre de Sébastien Desabre avant l'entrée en lice de la RDC dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027. Les Léopards affrontent la Guinée équatoriale ce jeudi 24 septembre au Stade des Martyrs de Kinshasa, à partir de 17 heures.

À la veille de cette première rencontre des qualifications, le sélectionneur national assure que son groupe est prêt à donner le maximum pour réussir son entrée dans la compétition.

« Nous, on est déterminés, on est des joueurs professionnels. Les joueurs seront déterminés demain [...] on va donner le maximum de nos possibilités, comme toujours », a déclaré Sébastien Desabre.

Pour le technicien français, cette détermination s'accompagne d'une exigence de discipline, qu'il présente comme l'une des forces du groupe. Il insiste également sur l'abnégation, qui doit guider les joueurs face à la Guinée équatoriale.

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Des nouveaux joueurs progressivement intégrés

Sébastien Desabre a également évoqué l'intégration des nouveaux joueurs convoqués pour cette campagne. Le staff entend conserver les acquis du groupe tout en apportant progressivement de nouveaux éléments.

« On garde un socle de ce qui a bien fonctionné, et on bonifie », explique le sélectionneur.

Certains joueurs découvrent par ailleurs pour la première fois l'environnement de la sélection à Kinshasa. Leur intégration et leur adaptation doivent, selon le staff, être prises en compte avant leur entrée en jeu.

« Il faut qu'on puisse les lancer dans les meilleures conditions possibles quand on estime que l'adaptation et que l'intégration sont faites », précise Sébastien Desabre.

Le sélectionneur n'exclut donc pas la présence de nouveaux joueurs sur la pelouse jeudi, tout en maintenant la structure qui a permis aux Léopards de construire leurs précédents résultats.

Face à la Guinée équatoriale, la RDC entame ainsi sa campagne qualificative avec l'objectif de bien négocier cette première journée, dans un Stade des Martyrs où le coup d'envoi est prévu à 17 heures.