Afrique: RDC-Guinée équatoriale - 18 000 billets mis en vente, la FECOFA appelle les sans-billet à ne pas se rendre au stade

Les supporters congolais qui ne disposent pas de billet sont invités à ne pas se rendre au Stade des Martyrs ce jeudi 24 septembre, à l'occasion du match entre la RDC et la Guinée équatoriale. Le président de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), Véron Mosengo, qui a lancé ce message mercredi, à la veille du match, redoute notamment les attroupements et d'éventuels incidents autour du stade.

La rencontre, prévue à 17 heures, marque l'entrée en lice des Léopards dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027. Après plusieurs incertitudes sur la présence du public, la Confédération africaine de football (CAF) a finalement autorisé les supporters à assister à la rencontre, mais dans une capacité limitée.

L'Autorité du football africain a fixé une jauge maximale de 20 000 personnes au Stade des Martyrs. Selon les informations communiquées autour de cette rencontre, 18 000 billets ont été mis en vente, tandis que 2 000 places sont réservées dans le cadre des mesures de sécurité.

« Ceux qui n'ont pas de billets, ne viennent pas au stade »

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À l'issue de l'entraînement des Léopards mercredi, Véron Mosengo a insisté sur la nécessité pour les supporters de respecter les conditions d'accès au stade. Il demande particulièrement aux personnes sans billet de ne pas se déplacer vers l'enceinte sportive.

« Ceux qui n'ont pas de billets, ne viennent pas au stade. Parce que si vous faites cela, vous pénalisez tout le monde et risquez de nous priver des prochains matchs », a déclaré le président de la FECOFA.

Cet appel vise notamment à éviter les attroupements de personnes qui ne pourront pas accéder au stade, alors que le nombre de places disponibles est limité. Véron Mosengo invite ainsi les supporters à prendre en compte les capacités d'accueil fixées pour cette rencontre.

La RDC sous surveillance

Le responsable de la FECOFA rappelle également que cette limitation intervient dans un contexte particulier pour le football congolais. La RDC reste sous surveillance des instances africaines à la suite d'incidents enregistrés lors de précédentes rencontres impliquant la sélection nationale.

La sélection congolaise a notamment déjà été sanctionnée par des matches disputés à huis clos à la suite de comportements survenus dans les tribunes. Pour Véron Mosengo, tout nouvel incident pourrait avoir des conséquences sur les prochaines rencontres des Léopards.

« Nous sommes en sursis par notre propre comportement. On ne devrait même pas jouer ce match ici au Stade des Martyrs », a-t-il souligné.

Il appelle donc les supporters qui seront présents à faire preuve de discipline et de responsabilité, à respecter les consignes de sécurité et à éviter notamment les actes de violence ou de vandalisme.