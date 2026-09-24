Congo-Kinshasa: Un incendie ravage des abris au site de déplacés de Kigonze à Bunia

Un incendie s'est déclaré mercredi 23 septembre vers 13 heures au site de déplacés de Kigonze, dans le quartier Mudzi-Pela, à Bunia, alors que le site fait l'objet d'une opération de bouclage depuis dimanche dernier. Plusieurs abris et biens des déplacés ont été détruits.

Le site, qui comptait environ 19 000 déplacés selon des estimations locales, s'est fortement vidé depuis le début de l'opération de sécurité. Plusieurs familles ont quitté les lieux et vivent désormais dans des familles d'accueil ou à la belle étoile. Des départs avaient déjà été rapportés lundi, dans un contexte marqué par des tirs et des arrestations signalés sur place.

Les premières fumées ont été aperçues vers 13 heures. Des déplacés ayant quitté le site, des riverains et des passants se sont rassemblés à distance pour observer l'incendie.

Un déplacé d'une soixantaine d'années, revenu du champ, affirme avoir découvert son abri en flammes.

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« Je reviens du champ et je retrouve que nos abris sont en train d'être incendiés. J'y ai laissé mon vélo et mon matelas », témoigne-t-il.

Un autre déplacé affirme avoir récemment acheté, à ses propres frais, une bâche pour refaire la toiture de son abri. Celle-ci a également été détruite par le feu.

Un riverain appelle les autorités à intervenir rapidement pour venir en aide aux personnes qui ont quitté le site précipitamment, certaines n'ayant pas eu le temps de récupérer leurs biens.

Les circonstances de l'incendie restent à établir

Pour l'heure, les auteurs de l'incendie ne sont pas identifiés. Certains déplacés rencontrés sur place accusent les FARDC d'avoir provoqué le feu pour les contraindre à quitter le site. Cette accusation n'a pas été étayée par des éléments indépendants.

Les autorités provinciales n'ont, pour leur part, pas encore communiqué sur les circonstances de l'incendie ni sur d'éventuelles mesures prises pour protéger les personnes déplacées et leurs biens.

L'incendie intervient au quatrième jour d'une opération de bouclage qui avait déjà provoqué le départ de plusieurs familles de Kigonze. Les autorités militaires et administratives n'avaient pas encore communiqué officiellement sur le bilan de cette opération.