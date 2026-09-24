Madagascar: Mahanoro - Un corps enveloppé dans du plastique retrouvé dans l'eau

Les habitants de Mahasoa, un hameau du fokontany d'Ambinanidilana, dans la commune d'Ambinanidilana, district de Mahanoro, région Atsinanana, ont été alertés après la découverte, hier matin, du corps d'un homme dans l'eau. Le jeune homme serait âgé de 18 à 20 ans.

Selon les informations recueillies sur place, le corps avait été enveloppé dans du plastique et lesté de pierres avant d'être jeté dans l'eau, ce qui laisse penser, selon des témoins, que l'objectif était de dissimuler le corps. Celui-ci était déjà dans un état de décomposition avancé, rendant son identification difficile. Son identité ainsi que celle de sa famille restent pour l'heure inconnues.

Les autorités ont immédiatement été alertées après la découverte. Les forces de l'ordre et les responsables sanitaires se sont rendus sur place pour procéder aux constatations et aux premières investigations. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de la mort et d'identifier les éventuels responsables. La population locale soupçonne un meurtre, mais tous attendent les résultats de l'enquête et de l'examen médical.