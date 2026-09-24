Afrique: Le Président angolais s'entretient avec le Premier ministre du Portugal

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a discuté ce mercredi avec le Premier ministre du Portugal, Luís Montenegro, du renforcement des relations bilatérales dans des domaines variés ainsi que des perspectives de leur élargissement.

Toujours ce jour, le chef de l'État angolais a reçu en audience le vice-président chargé des affaires internationales de General Motors, Perry Orr ; ils ont examiné les aspects du partenariat existant entre la multinationale américaine et le gouvernement angolais dans divers secteurs.

Lors d'un autre entretien, João Lourenço a échangé des points de vue avec le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique, Mohamed Yeslem Blisat, au sujet de ce pays, ainsi que sur des questions africaines et d'autres thèmes d'intérêt commun.

Ces rencontres ont eu lieu en marge du Débat général de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies -- dont les travaux sont entrés ce jour dans leur deuxième journée -- et où le Président João Lourenço est intervenu mardi.

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Dans le cadre de ses activités diplomatiques en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le Président de la République, João Lourenço, s'est entretenu mardi avec son homologue autrichien, Alexander Van der Bellen.

Le renforcement des relations bilatérales a constitué le thème central de cet entretien.

Le même jour, après s'être exprimé devant la 81e Assemblée générale des Nations unies, il s'est entretenu avec le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres.

La réunion a permis d'examiner différents aspects de la coopération entre l'Organisation des Nations unies et l'Angola.

Le Président de la République e l'Angola achève aujourd'hui son séjour à New York.