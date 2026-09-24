Afrique: L'Université Agostinho Neto signe un partenariat avec son homologue chinoise

Luanda — Un accord de coopération portant sur la formation des enseignants et les échanges d'étudiants entre l'Angola et la Chine a été signé ce mercredi à Luanda par l'Université Agostinho Neto (UAN) et l'Université de Xiangtan (XTU).

Le mémorandum, paraphé par le recteur de l'UAN, Pedro Magalhães, et le président de la XTU, Liao Yongan, établit des programmes de recherche scientifique conjointe axés sur les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

S'adressant à la presse, Pedro Magalhães a expliqué que les étudiants auraient un accès direct à des stages ainsi qu'à des programmes d'études supérieures de courte, moyenne et longue durée.

Selon l'universitaire, cet accord constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux pays et vise à élever la qualité de la recherche menée par les Angolais.

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« La coopération avec l'Université de Xiangtan nous permettra de renforcer les compétences de notre corps enseignant et d'offrir à nos étudiants une plateforme solide d'internationalisation », a-t-il souligné.

Pedro Magalhães a également indiqué que cette coopération favoriserait la mobilité des diplômés angolais (licence, master et doctorat) vers le campus chinois, et vice versa.

Quant à sa mise en oeuvre, le recteur a souligné qu'elle se concrétiserait dans les plus brefs délais.

De son côté, le représentant de l'université chinoise de Xiangtan a exprimé l'enthousiasme de l'institution à accueillir des cadres angolais et à développer des projets d'intérêt mutuel.

« L'Université de Xiangtan est fermement déterminée à partager son expérience scientifique avec les cadres angolais », a souligné le responsable chinois.

Le responsable a dit espérer que cet échange serait fructueux et qu'il contribuerait directement au développement durable ainsi qu'à la diversification économique de l'Angola.

Pour sa part, Liao Yongan a rappelé que l'université qu'il dirige accueille déjà de nombreux étudiants venus d'autres pays africains.

« Cet accord permettra d'accueillir, pour la première fois, des cadres angolais, ce qui constitue, à bien des égards, une étape importante dans les relations de coopération entre les deux États », a-t-il déclaré.

Liao Yongan a invité les autres universités angolaises à conclure également des accords de partenariat avec l'université chinoise de Xiangtan.

La cérémonie de signature a été suivie d'une visite guidée des installations de la Cité universitaire Agostinho Neto, située dans la municipalité de Camama, à Luanda.