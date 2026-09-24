Angola: L'Assemblée nationale aborde la coopération avec des représentants des Nations Unies

23 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par LDN/SC/LUZ

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, s'est entretenu, ce mercredi, avec des représentants du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies (UNODA), avec qui il a discuté d'aspects relatifs à la coopération.

Selon le site officiel de l'Assemblée nationale, cette rencontre s'est tenue dans le cadre du Forum national de sensibilisation législative sur la mise en oeuvre effective de la Convention sur les armes biologiques, qui aura lieu ce jeudi (24) à Luanda.

L'événement vise à sensibiliser à l'importance de la législation nationale pour la mise en oeuvre effective de la Convention.

Au cours de l'audience, des questions liées au processus législatif ont également été abordées, notamment la révision et l'adoption du projet de législation nationale en la matière.

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Le Forum réunira des représentants d'institutions nationales chargées du contrôle des armes et du désarmement, des experts ainsi que des partenaires internationaux afin de partager des connaissances et de renforcer la coopération dans ce domaine.

La Convention sur les armes biologiques, adoptée dans le cadre des Nations Unies, établit des engagements internationaux visant à prévenir le développement, la production, l'acquisition, le transfert ou le stockage d'armes biologiques et à toxines.

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